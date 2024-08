Sensacyjne doniesienia. "Pupilek" Probierza blisko przejścia do Ekstraklasy

Patryk Peda w bardzo młodym wieku wyjechał do Włoch. Już mając 17 lat, opuścił akademię Legii Warszawa i przeniósł się do drużyn młodzieżowych SPAL. W końcu awansował do pierwszego zespołu. Zawodnikiem tego klubu był do sierpnia 2023 rok, kiedy został wykupiony przez Palermo i... od razu został wypożyczony do swojej poprzedniej drużyny. Najnowsze doniesienia wskazują, że stoper ma znów udać się na wypożyczenie, ale tym razem do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy, co by sprawiło, iż po raz pierwszy miałby okazję w niej zagrać.

