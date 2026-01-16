Sensacyjne doniesienia o Grosickim. Gigantyczna oferta, to mógł być koniec

Zaledwie kilka dni temu stało się jasne, iż Kamil Grosicki wciąż będzie reprezentował "Dumę Pomorza". Nie było to jednak wcale oczywiste. Negocjacje w pewnym momencie stanęły w martwym punkcie, ponieważ sprawa wypłynęła do internetu. Dziennikarze informowali o niezadowoleniu piłkarza z warunków zaproponowanych przez klub. Alex Haditaghi z kolei wyłożył kawę na ławę, zdradzają jaką dokładnie ofertę złożył pomocnikowi. Spora grupa kibiców obawiała się najgorszego, czyli odejścia legendy do innego ośrodka.

Głośno zrobiło się na przykład o potencjalnych przenosinach do Widzewa. To jednak nie wszystko. 37-latka rozchwytywały na rynku także drużyny spoza naszego kraju. Dopiero teraz szczegóły ujawnił Daniel Kaniewski. Przyjaciel popularnego "Grosika" porozmawiał z redakcją WP SportoweFakty. "Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale odkąd Kamil przyszedł do Pogoni, regularnie dostawał zapytania z zagranicy, choćby z Francji, z klubu walczącego o utrzymanie czy z Turcji. Także zimą był kontakt spoza Polski" - przyznał prosto z mostu.

Kamil Grosicki był kuszony przez zagraniczny klub. To była trudna decyzja

Opuszczenie ojczyzny przez pomocnika byłoby zapewne sporym szokiem dla kibiców. Taki scenariusz mógł zostać zrealizowany, gdyby Polak kierował się głównie pieniędzmi. "Kamil miał bardzo konkretną ofertę z zagranicy i jedną ofertę z Polski. Warunki finansowe robiły wrażenie" - dodał przyjaciel zawodnika. Ostatecznie szczecińskim fanom spadł kamień z serca. Telenowela zakończyła się w momencie, gdy do stolicy województwa zachodniego powrócił Alex Haditaghi. Obaj panowie zrobili wspólne zdjęcie. I co najważniejsze doszli do porozumienia.

"Kamil Grosicki przedłużył umowę z Pogonią Szczecin! Nowy kontrakt naszego kapitana obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy" - ogłosiła z dumą Pogoń. "Ta decyzja nie była najłatwiejsza, ale była szczera. Zostaję w Szczecinie, bo wierzę w Pogoń i wiem, że jesteśmy w stanie dokonać razem rzeczy wielkich" - przyznał sam pomocnik.

Kamil Grosicki ANDRZEJ SZKOCKI / POLSKA PRESS East News

Kamil Grosicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil Grosicki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP