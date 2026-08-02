Raków Częstochowa w poprzedni weekend rozpoczął rozgrywki Ekstraklasy od falstartu. Czwarty zespół poprzedniego sezonu podejmował na swoim terenie Wisłę Płock, w której latem doszło do małej rewolucji. Pomimo wielu zmian drużyna prowadzona od niedawna przez Adama Majewskiego wygrała z "Medalikami" 2:1.

Nastroje w Częstochowie znacząca poprawiła wysoka wygrana nad Vallettą w eliminacjach Ligi Konferencji. Kolejnym rywalem Rakowa w tych rozgrywkach będzie szwedzkie Hammarby. Zanim jednak do tego pojedynku dojdzie, zaplanowano wyjazdową potyczkę ze Śląskiem Wrocław.

Zespół z Dolnego Śląska do Ekstraklasy wrócił po zaledwie rocznej absencji. Na inaugurację tego sezonu ligowego Wrocławianie byli bliscy sprawienia niespodzianki w potyczce z Górnikiem Zabrze. Beniaminek bardzo szybko objął prowadzenie, lecz w końcówce wicemistrz Polski z nawiązką odrobił straty, wygrywając ostatecznie 2:1.

Raków na prowadzeniu po fatalnym błędzie obrońcy

W pierwszych minutach spotkania na murawie nie działo się zbyt dużo. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała na trybunach stadionu we Wrocławiu. Kibice zgotowali pokaz pirotechniki, przez co sędziujący ten mecz Szymon Marciniak dwukrotnie musiał wstrzymywać grę. Dla tego arbitra był to pierwszy mecz po powrocie z mistrzostw świata.

Po okresie wzajemnego badania się jako pierwsi zaatakowali goście. W 27. minucie po kombinacyjnej akcji Mahir Emreli uderzył technicznie na bramkę Śląska. Azer nie zdołał jednak zaskoczyć Karola Niemczyckiego, który sparował futbolówkę do boku. Nie minęła nawet minuta, a na bramkę Rakowa popędził Piotr Samiec-Talar. Zawodnik Śląska nie dał się wytrącić rywalowi z rytmu, lecz w kulminacyjnym momencie uderzył zbyt lekko i wprost w Kacpra Trelowskiego.

Zawodnicy Rakowa kończyli pierwszą połowę z poczuciem ogromnego niedosytu. Gośćie zmarnowali dwie kapitalne okazje do strzelenia gola. W 30. minucie po błyskawicznej kontrze Tomasz Pieńko z łatwością wyprzedził Grzegorza Tomasiewicza. Młodzieżowy reprezentant Polski pomknął samotnie na bramkę Śląska, lecz w sytuacji sam na sam spudłował.

Już w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu z lewej strony boiska niecelnie głową z najbliższej odległości uderzył Patryk Makuch. Częstochowianie do przerwy zdawali się kontrolować przebieg spotkania, lecz nie przynosiło to pożądanego skutku w postaci gola.

Po przerwie mecz mógł się podobać. Oba zespoły nie chowały się za podwójną gardą, starając się zdziałać coś w ofensywie. Te próby prezentowały się jednak stosunkowo blado. Z pierwszego kwadransa wyróżnić można w zasadzie tylko nieudaną próbę z rzutu wolnego Michaela Ameyaw.

Impas strzelecki w 60. minucie przerwał Emreli. Napastnik z Azerbejdżanu z zimną krwią wykorzystał kuriozalny błąd w obronie Śląska. Gdy wydawało się, że po nieudanym zagraniu Niemczycki zgarnie piłkę, Emreli nagle wybiegł zza pleców wyjątkowo biernego Irodotosa Christodoulou, minął golkipera i skierował futbolówkę do pustej bramki.

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Sensacyjny finisz meczu. Śląsk odebrał komplet punktów faworytowi

Śląsk po stracie gola nie ustępował w staraniach, by doprowadzić do wyrównania. Wartością dodaną dla beniaminka była postawa wprowadzonego z ławki Malaly'a Dembele. Cały czas próbował również Samiec-Talar. Raków potrafił jednak rozbijać kolejne próby przeciwnika, zagrażając mu jednocześnie kontratakami.

Wszystko zmieniło się w 87. minucie spotkania. Po wrzutce z prawego skrzydła Samca-Talara i zagraniu Dembele ofiarną interwencją popisał się Trelowski. Defensorzy Rakowa jednak zaspali, zbyt łatwo pozwalając na dobitkę Luki Marjanaca.

Trzy minuty później było już 2:1 dla Śląska. Trelowski kolejny oraz interwenował, lecz piłka znów trafiła do zawodników Śląska. Michał Mokrzycki świetnie wypatrzył niekrytego w polu karnym Samca-Talara, a pomocnik "Wojskowych" odwrócił losy spotkania, dając Śląskowi sensacyjne zwycięstwo nad Rakowem.

Częstochowianie już w czwartek zagrają w europejskich pucharach z Hammarby. W następny weekend "Medaliki" będą pauzowały ze względu na przełożone spotkanie z Zagłębiem Lubin. W tym czasie Śląsk zawalczy o pierwsze punkty w tym sezonie z Cracovią.

Statystyki meczu Śląsk Wrocław 2 - 1 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 11 17 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 3 9 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 99 107





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