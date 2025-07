Sensacja w Częstochowie. Raków przegrał z beniaminkiem. Cudowne trafienie z rzutu wolnego

Mecz Raków Częstochowa - Wisła Płock rozpoczynał niedzielne starcia na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny udanie rozpoczęły tegoroczny sezon. Częstochowianie na inaugurację pokonali GKS Katowice (1:0). Ponadto w czwartek rozpoczęli drogę do fazy ligowej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu 2. rundy eliminacji pokonali MSK Żilina (3:0). Podopieczni Marka Papszuna w pierwszej połowie nie zachwycili i mogli nawet przegrywać 0:2, ale po przerwie zaprezentowali się o wiele lepiej i wywiązali się z roli faworyta.

Wisła Płock w europejskich pucharach nie gra. W końcu to beniaminek PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Misiury na inaugurację sezonu pokonali Koronę Kielce (2:0) po dwóch golach Łukasza Sekulskiego. - Szanujemy każdego rywala, a Raków to drużyna z dużym doświadczeniem i jakością. Ale nie jedziemy tam z myślą o obronie. My chcemy grać swoje i pokazać, że możemy rywalizować z każdym. To bez wątpienia będzie wymagający mecz - przyznał przed meczem kapitan "Nafciarzy".

Wisła Płock powalczyła w Częstochowie. Raków z pierwszą porażką w sezonie

Trener Marek Papszun dokonał kilku zmian w składzie w stosunku do ostatniego spotkania. Na ławce usiedli m.in. Fran Tudor, Karol Struski i Jonatan Braut Brunes. Pierwszy gwizdek w Częstochowie wybrzmiał o godz. 14:45. Uwagę kibiców i ekspertów w mediach społecznościowych zwrócił strój Papszuna, który - w jego przypadku - był dosyć niecodzienny. Tym razem szkoleniowiec czapkę i dres schował do szafy. Postawił na marynarkę i T-shirt. Przez pierwszy kwadrans nie działo się zbyt wiele. Trzy minuty później Raków wyszedł na prowadzenie.

Autorem bramki był Lamine Diaby-Fadiga. Francuz z obrębu pola karnego uderzył nieco nonszalancko i lekko, ale jednocześnie precyzyjnie i skutecznie. Zasłonięty golkiper Wisły nie miał zbyt wielkich szans na skuteczną interwencję.

W 38. minucie goście otrzymali rzut karny po fragmencie naprawdę solidnej gry. Sędzia dopatrzył się przewinienia na Łukaszu Sekulskim, który był faulowany w szesnastce Rakowa. Po obejrzeniu całej sytuacji na monitorze VAR nie miał już żadnych wątpliwości. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany. Z perspektywy czasu śmiało można stwierdzić, że nie był to najlepszy pomysł. Sekulski spisał się koszmarnie. Podszedł do strzału w stylu Neymara lub Simone Zazy - po drobniutkich kroczkach uderzył lekko, wprost w stojącego w bramce Kacpra Trelowskiego.

Nie oznaczało to jednak, że Wisła Płock złożyła broń. Wciąż starała się odrobić straty. W końcu udało się jeszcze przed zejściem na przerwę. W 41. minucie goście otrzymali rzut wolny. Do piłki ustawionej około 20-22 metry od bramki rywali podszedł Iban Salvador, który kropnął nie do obrony. Futbolówka poszybowała w miejsce, gdzie stał Trelowski, ale mimo to golkiper Rakowa był bezradny. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Od początku drugiej połowy zawodnicy Mariusza Misiury nie zwalniali tempa. Tworzyli kolejne sytuacje, których nie potrafił wykorzystać Łukasz Sekulski. W przeciwieństwie do starcia z Koroną na inaugurację nowego sezonu tym razem 34-latek grał dużo słabiej. Gospodarze nieco częściej byli w posiadaniu piłki, jednak nie przekładało się to na realne zagrożenie. Gra była mocno szarpana. Piłkarze obu zespół często popełniali drobne przewinienia, które kończyły się gwizdkiem arbitra. Z pewnością Raków nie mógł być zadowolony ze swojej dyspozycji.

Marek Papszun dokonał aż pięciu zmian. Na murawie zameldowali się m.in. Patryk Makuch czy Karol Struski, którzy również nie potrafili odmienić gry częstochowskiego zespołu. Tymczasem kapitalnym kontratakiem popisała się Wisła. Po dosłownie kilku szybkich podaniach goście znaleźli się w polu karnym przeciwników. Tym razem przytomne zagranie Sekulskiego do Wiktora Nowaka okazało się kluczowe. 20-latek zwieńczył akcję golem, kierując piłkę do niemal pustej siatki, z bardzo bliskiej odległości. Było to jego pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Raków do końca meczu nie zdołał zdobyć drugiej bramki. Gospodarzom nie pomogło nawet dziewięć minut doliczonych do podstawowego czasu gry, choć w samej końcówce po błędzie bramkarza Wisły byli bliscy wyrównania.

Ostatecznie Raków Częstochowa przegrał 1:2. To pierwsza porażka wicemistrzów Polski w sezonie. Za to Wisła Płock po dwóch spotkaniach ma na koncie komplet punktów.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 1 - 2 Wisła Płock Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 10 11 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 102 64

