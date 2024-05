Sensacja w Chorzowie, kandydat do tytułu odarty z marzeń. Gol w końcówce

A z drugiej strony Lech, który walczy o europejskie puchary, a bezpośredni rywale co chwilę sami podkładają sobie nogę. Jak Śląsk w poprzedniej kolejce, jak Górnik w Krakowie już w piątek. "Kolejorz" ma tylko jeden problem - gra po prostu kiepsko, Mariusz Rumak nie znalazła żadnego sposobu na ten zespół w ofensywie, poprawił jedynie obronę. Atak zaś kuleje na całego.

Ruch Chorzów lepszy od Lecha Poznań w pierwszej połowie. A wynik trochę jednak zaskakiwał

Ruch od początku grał tak, jakby chciał pokazać, że jeszcze wierzy w uratowanie Ekstraklasy dla Chorzowa. Jak we Wrocławiu, gdy trzy razy tydzień temu zaskoczył ekipę Śląska. Ambitnie, szybko, żywiołowo, ostro i skutecznie w środkowej strefie. Zdecydowanie lepiej od Lecha, którego pomoc przegrywała rywalizację z rywalami. I to gospodarze powinni po pierwszej połowie mieć w miarę bezpieczną przewagę, bo co rusz tworzyli zagrożenie w polu karnym rywali. Przegrywali akcje raz lewą, raz prawą stronę, dośrodkowania przeszywały pole karne. A Alan Czerwiński i Elias Anderson na bokach obrony Lecha mieli ogromne kłopoty.