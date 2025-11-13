Selekcjoner łączony z Legią, są nowe informacje. Nadano oficjalny komunikat

Zdecydowanie nie tak kampanię 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Drużyna ze stolicy Polski całkowicie zawodzi i w PKO BP Ekstraklasie zajmuję dopiero 11. miejsce i znajduje się bliżej strefy spadkowej, niż miejsca gwarantującego europejskie puchary. Do tego "Wojskowi" odpadli już z Pucharu Polski, co poskutkowało zwolnieniem Edwarda Iordanescu.

Ekipę przejął dotychczasowy asystent trenera, Inaki Astiz. Mimo to nie poprawił wyników drużyny, bowiem pod jego wodzą zremisowała 1:1 z Widzewem Łódź, przegrała 1:2 z Celje w Lidze Konferencji oraz uległa 1:2 Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W związku z tym w Legii zdaje się robić nieco nerwowo.

W mediach pojawiają się kolejni kandydaci do objęcia klubu. Głośno było o Nenadzie Bjelicy, Jacku Magierze czy Aleksandarze Vukoviciu. W tym tygodniu pojawiła się także nowa kandydatura. Jak przekazały cypryjskie media na celowniku Michała Żewłakowa i Frediego Bobicia znalazł się Apostolos Mantzios, aktualny selekcjoner kadry Cypru. Głosy te dotarły do tamtejszej federacji, co poskutkowało oficjalnym komunikatem.

Rzecznik kadry jasno o zainteresowaniu Legii. Klamka zapadła

O sprawie wypowiedział się rzecznik prasowy federacji piłkarskiej Cypru, Konstantinos Siamboullis. Jak sam przyznał, selekcjoner nic nie wiedział na temat rzekomego zainteresowania. Do tego zdradził, że 56-latek nie prowadzi aktualnie żadnych rozmów.

- Nic dziwnego, że pojawiają się plotki dotyczące trenera, zwłaszcza patrząc na progres naszej reprezentacji w ostatnim czasie. Osobiście porozmawiałem z selekcjonerem Mantziosem. Kazał przekazać, że nie prowadzi żadnych rozmów. Był zaskoczony takimi informacjami. Jest skupiony na swojej pracy i zbliżających się meczach reprezentacji. Ma umowę do 2026 roku i nie ma potrzeby drążyć tego tematu - powiedział cytowany przez Sport.pl.

Takie słowa oznaczają, że Legia wciąż ma spory problem, a działacze coraz mniej czasu na zatrudnienie nowego szkoleniowca w celu "ratowania" sezonu. Najbliższe spotkanie klub rozegra tuż po przerwie reprezentacyjnej, w sobotę 22 listopada. Rywalem wtedy będzie Lechia Gdańsk.

Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!" Polsat Sport

Edward Iordanescu (w środku) odszedł z Legii, a zastąpił go Inaki Astiz IMAGO/Mikolaj Barbanell Newspix.pl

Legia Warszawa zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy Beata Zawadzka East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News