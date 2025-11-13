Partner merytoryczny: Eleven Sports

Selekcjoner łączony z Legią, są nowe informacje. Nadano oficjalny komunikat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wydaje się, że na straty sezon 2025/2026 może spisać Legia Warszawa. Klub wciąż nie znalazł następcy zwolnionego jakiś czas temu Edwarda Iordanescu. Tymczasowy szkoleniowiec, Inaki Astiz nie poprawił sytuacji drużyny i wciąż głośno jest o nowych kandydatach. Ostatnim z nich był aktualny selekcjoner reprezentacji Cypru, Apostolos Mantzios. Co ciekawe, w tej sprawie wydano ważny komunikat.

Trener drużyny piłkarskiej ubrany w kurtkę z logo klubu analizuje sytuację na boisku, trzymając coś w dłoni, wokół niego stoją inni członkowie sztabu oraz zawodnicy rezerwowi.
Trener drużyny piłkarskiej ubrany w kurtkę z logo klubu analizuje sytuację na boisku, trzymając coś w dłoni, wokół niego stoją inni członkowie sztabu oraz zawodnicy rezerwowi.Leszek SzymańskiPAP

Zdecydowanie nie tak kampanię 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Drużyna ze stolicy Polski całkowicie zawodzi i w PKO BP Ekstraklasie zajmuję dopiero 11. miejsce i znajduje się bliżej strefy spadkowej, niż miejsca gwarantującego europejskie puchary. Do tego "Wojskowi" odpadli już z Pucharu Polski, co poskutkowało zwolnieniem Edwarda Iordanescu.

Ekipę przejął dotychczasowy asystent trenera, Inaki Astiz. Mimo to nie poprawił wyników drużyny, bowiem pod jego wodzą zremisowała 1:1 z Widzewem Łódź, przegrała 1:2 z Celje w Lidze Konferencji oraz uległa 1:2 Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W związku z tym w Legii zdaje się robić nieco nerwowo.

    W mediach pojawiają się kolejni kandydaci do objęcia klubu. Głośno było o Nenadzie Bjelicy, Jacku Magierze czy Aleksandarze Vukoviciu. W tym tygodniu pojawiła się także nowa kandydatura. Jak przekazały cypryjskie media na celowniku Michała Żewłakowa i Frediego Bobicia znalazł się Apostolos Mantzios, aktualny selekcjoner kadry Cypru. Głosy te dotarły do tamtejszej federacji, co poskutkowało oficjalnym komunikatem.

    Rzecznik kadry jasno o zainteresowaniu Legii. Klamka zapadła

    O sprawie wypowiedział się rzecznik prasowy federacji piłkarskiej Cypru, Konstantinos Siamboullis. Jak sam przyznał, selekcjoner nic nie wiedział na temat rzekomego zainteresowania. Do tego zdradził, że 56-latek nie prowadzi aktualnie żadnych rozmów.

    - Nic dziwnego, że pojawiają się plotki dotyczące trenera, zwłaszcza patrząc na progres naszej reprezentacji w ostatnim czasie. Osobiście porozmawiałem z selekcjonerem Mantziosem. Kazał przekazać, że nie prowadzi żadnych rozmów. Był zaskoczony takimi informacjami. Jest skupiony na swojej pracy i zbliżających się meczach reprezentacji. Ma umowę do 2026 roku i nie ma potrzeby drążyć tego tematu - powiedział cytowany przez Sport.pl.

    Takie słowa oznaczają, że Legia wciąż ma spory problem, a działacze coraz mniej czasu na zatrudnienie nowego szkoleniowca w celu "ratowania" sezonu. Najbliższe spotkanie klub rozegra tuż po przerwie reprezentacyjnej, w sobotę 22 listopada. Rywalem wtedy będzie Lechia Gdańsk.

    Trzech mężczyzn w sportowych strojach stojących przy ławce trenerskiej, dwóch z nich w bluzach z logo Legii Warszawa oraz sponsora, w tle tablice z logotypami partnerów Ekstraklasy.
    Edward Iordanescu (w środku) odszedł z Legii, a zastąpił go Inaki AstizIMAGO/Mikolaj BarbanellNewspix.pl
    Piłkarze dwóch drużyn na boisku po zakończonym meczu, zawodnicy w szarych strojach wyglądają na rozczarowanych, jeden z nich zakrywa twarz koszulką. W tle piłkarze w pomarańczowych strojach oraz sztab szkoleniowy.
    Legia Warszawa zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce w tabeli EkstraklasyBeata ZawadzkaEast News
    Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
    Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News

