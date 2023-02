Sędziowska wpadka w derbach Dolnego Śląska. Waldemar Fornalik Zabrał głos

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy Miedź Legnica zdobyła kontaktową bramkę. Do dośrodkowania wyskoczył Nemanja Mijuskovic , który zaatakował bramkarza Zagłębia. W efekcie Sokratis Dioudis nie złapał piłki, upuszczając ją na ziemię. Nastąpiła tzw. "przebitka", a futbolówka spadła pod nogi Luciano Narsingha , który pewnym strzałem zdobył bramkę dla Miedzi Legnica.

Sędzia Sebastian Krasny nie dopatrzył się przewinienia i uznał gola przyjezdnym. Po chwili sędziowie VAR, których funkcję pełnili Bartosz Frankowski i Marcin Boniek , rozpoczęli analizę tego zdarzenia. Po nieco ponad minucie, przekazali informację swojemu koledze, że faulu nie było i grę można wznawiać od środka, co zdziwiło wielu widzów i samych piłkarzy Zagłębia Lubin.

Kontrowersja w PKO Ekstraklasie. Zagłębie Lubin może czuć się skrzywdzone

Decyzja arbitrów jest dość kontrowersyjna, bowiem na powtórkach widać, że Sokratis Dioudis złapał piłkę i upuścił ją dopiero wtedy, gdy wpadł w niego piłkarz Miedzi Legnica. Co więcej, Mijuskovic nie do końca był zainteresowany piłką, gdyż na nią nie patrzył i plecami wskoczył w golkipera Zagłębia. Zgodnie z przepisami gry, należy zinterpretować to jako przewinienie, gdyż bramkarz kontrolujący piłkę, nie może być atakowany przez przeciwnika. W związku z tym, dziwi fakt że doświadczeni sędziowie VAR nie podjęli interwencji i nie anulowali bramki dla Zagłębia Lubin.