Sędziowie w ogniu krytyki. W Ekstraklasie zaroiło się od kontrowersji

W sobotę rozegrane zostały derby Śląska, w których Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Ruchem Chorzów. Do kontrowersji we wspomnianym spotkaniu doszło już w 9. minucie, gdy na murawę w polu karnym gości upadł Michał Chrapek . Zawodnicy i kibice Piasta Gliwice domagali się rzutu karnego, lecz najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak pozostał niewzruszony i nakazał kontynuowanie gry.

Michał Chrapek w momencie, gdy próbował przyjąć zagraną do niego piłkę, został zaatakowany w nogę przez Filipa Starzyńskiego. Doświadczony napastnik Piasta czując kopnięcie, natychmiastowo upadł na murawę, finalnie nie przyjmując zaadresowanej do niego piłki. Analizując tę sytuację, należy uwzględnić fakt, że zasłanianie, tudzież blokowanie piłki jest dozwolone. Chrapek próbował przyblokować swojego rywala, lecz rozpędzony Starzyński podjął nieskuteczną interwencję i finalnie zahaczył nogą, w nogę postawną rywala, powodując jego upadek, a następnie trącił futbolówkę.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze. Czerwona kartka ustawiła mecz

W niedzielę rozegrano bardzo ciekawy mecz, w którym to Jagiellonia Białystok pokonała aż 4:1 Górnik Zabrze . Do bardzo poważnego błędu sędziów doszło w końcówce pierwszej połowy, gdy arbiter Tomasz Kwiatkowski wykluczył z dalszej gry Kamila Lukoszka. Decyzja doświadczonego sędziego z Warszawy wywołała ogromne dyskusje, nawet w środowisku dziennikarzy. Przyznać trzeba jasno, że został popełniony błąd, który powinni skorygować arbitrzy VAR.

W dokładnie 43. minucie, jeden z defensorów Jagielloni posłał długą, górną piłkę do przodu, do której ruszył Dominik Marczuk oraz Kamil Lukoszek. Piłkarz Jagi zagrał głową futbolówkę do przodu i w tym momencie zaczął przegrywać pozycję z rywalem. Marczuk postanowił w nieprzepisowy sposób złapać i pociągnąć rywala, który próbując się oderwać, uderzył go - przypadkowo - ręką w twarz.