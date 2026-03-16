Sędziował mecz Barcy, ale takich scen nie widział. 15 sekund. To rekord Ekstraklasy

Wojciech Kulak

Lukas Podolski w niedzielny wieczór znów stał się bohaterem ogromnych kontrowersji. Niemiecki mistrz świata z 2014 roku obejrzał czerwoną kartkę niecałe trzy minuty po tym, gdy pojawił się na boisko. Powód? Uderzenie pięścią w brzuch jednego ze swoich rywali. W historii PKO BP Ekstraklasy był już jednak zawodnik, który wybrał się do szatni jeszcze wcześniej niż gwiazdor Górnika Zabrze. To Leonardo Rocha. Ówczesny gracz Radomiaka Radom wytrzymał zaledwie piętnaście sekund. A wszystko działo się na oczach Konrada Sapeli. Polaka tak nie zaskoczyła nawet FC Barcelona.

Tak Konrad Sapela debiutował w roli obserwatora. Leonardo Rocha obejrzał czerwoną kartkę w zaledwie 15 sekund

Podczas niedzielnego meczu pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa nie brakowało emocji. Kibice obejrzeli aż cztery bramki, ale sporą liczbę goli przyćmiło zachowanie Lukasa Podolskiego z końcówki spotkania. Napastnik zaledwie kilkaset sekund po wejściu na boisko już pożegnał się z kolegami. Początkowo upadł on na murawę ze względu na twardy pojedynek Michaelem Ameyawem. Gdy zawodnik Rakowa wyciągnął rękę w kierunku mistrza świata z 2014 roku, ten uderzył go w brzuch.

Arbiter nie miał wątpliwości i pokazał agresorowi czerwony kartonik. Jeszcze tego samego dnia Cezary Kawecki wyliczył, że nikt w obecnie trwającym sezonie nie wyleciał z boiska szybciej niż wychowanek FC Koeln. 40-latek wyczynu tego dokonał w dokładnie 160 sekund. Historyczny rekord rozgrywek należy jednak do kogoś innego. W 2024 roku reprezentujący wówczas Radomiaka Radom Leonardo Rocha udał się do szatni zaledwie piętnaście sekund po pierwszym gwizdku sędziego. Realizator transmisji telewizyjnej nie zdążył nawet zaprezentować zegara meczowego.

Obyło się wtedy bez niesportowego zachowania. Portugalczyk brutalnie zaatakował Patryka Sokołowskiego reprezentującego Cracovię. Gracz z Półwyspu Iberyjskiego momentalnie złapał się za głowę, a jego rywal krzyczał z bólu. Decyzja rozjemcy nie mogła być inna. Scenom tym w nowej roli przyglądał się Konrad Sapela. Znany arbiter, który sędziował choćby mecze FC Barcelona. "To jego debiut po długiej, bardzo wartościowej karierze na linii" - mówili komentatorzy Canal+ Sport tuż przed wspomnianym zdarzeniem.

"Trochę się uzbierało. Z pewnością ze względu na moje osobiste sympatie to dwukrotne sędziowanie Barcelonie, w tym raz z udziałem Messiego. Prowadziłem mecze Ligi Mistrzów w wieku niecałych 30 lat. Było to dla mnie jak bajka. Sędziowanie Ronaldinho jeszcze w PSG, a następnie w Barcelonie. Zespoły typu Milan, czy Inter, które wtedy były skupiskiem wielu gwiazd" - wyznał 54-latek o swojej poprzedniej roli na łamach "dzienniklodzki.pl". I trzeba przyznać, że w nowej zadebiutował z przytupem.

Sam Leonardo Rocha gra w kraju nad Wisłą do dziś. Zamienił jednak Radomiaka Radom na Raków Częstochowa. Portugalczyk brzydkie zachowanie Lukasa Podolskiego podziwiał wczoraj z ławki rezerwowych, ponieważ został zmieniony tuż po przerwie.

Marek Papszun i Leonardo Rocha
Lukas Podolski
Piłka Ekstraklasy
