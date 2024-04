W hicie polskiej Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa to gospodarze stworzyli sobie o wiele więcej okazji do strzelania bramki, ale mimo to tylko podzielili się punktami ze stołeczną drużyną. Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec "Medalików" Dawid Szwarga skarżył się na pracę sędziów, w szczególności na jedną ich decyzję. - Jestem trenerem Rakowa od 10 miesięcy. Jeszcze nigdy nie skomentowałem pracy arbitra, ale teraz jestem zmuszony to zrobić - złościł się następca Marka Papszuna.