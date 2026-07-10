Sędzia Ekstraklasy idzie do prokuratury. Oskarża swojego szefa

Kamil Wójcik i Marcin Szulc - mówiąc eufemistycznie - nigdy nie byli przyjaciółmi. Doświadczony arbiter liniowy i sędzia VAR (na koncie ma kilkaset meczów w Ekstraklasie oraz karierę sędziego międzynarodowego) przed rokiem konkurował z obecnym szefem kolegium o stanowisko przewodniczącego. Wójcik w czasie swojej "kampanii" przekonywał, że jest człowiekiem spoza układu i wykazywał wolę do przeprowadzenia zmian w środowisku sędziowskim - w przeszłości udzielił Interii wywiadu, który można przeczytać w tym miejscu - podczas gdy Szulc był członkiem poprzedniego kolegium, kierowanego przez Tomasza Mikulskiego. Wójcik był na tyle zdeterminowany, że swój start ogłosił jeszcze w czasie kadencji byłego szefa, gdy nikt się nie spodziewał, iż ten nie będzie ubiegał się o reelekcję (niespotykana postawa, czego najlepszym dowodem było to, że w tym samym środowisku Cezary Kulesza nie znalazł rywala, startując w wyborach na prezesa PZPN). Arbiter następnie zebrał spore poparcie w środowisku piłkarskim, które w dużej mierze uwierzyło w jego wizję naprawy polskiego sędziowania. Ostatecznie wybór Cezarego Kuleszy padł jednak na Marcina Szulca, a Kamil Wójcik wrócił na boisko.

Dziś przekonuje, że posiada dowody, między innymi w postaci nagrania z groźbami, które były kierowane w jego stronę, oraz twierdzi, iż padł ofiarą mobbingu, pomówienia i kłamstw, wycelowanych w "wygaszanie" jego kariery. Skontaktowaliśmy się z sędzią Wójcikiem. Usłyszeliśmy, że granica została przekroczona w momencie, w którym jego rodzina poczuła się zagrożona. - Żona powiedziała, że system działania jest mafijny i jeśli ja nie złożę zawiadomienia do prokuratury, ona to zrobi - mówi. Zanim jednak udał się tam z pismem w ręku, próbował rozwiązać sprawę wewnątrz PZPN. Spotkał się z Cezarym Kuleszą, Sławomirem Kopczewskim (wiceprezesem PZPN) i rzecznikiem dyscyplinarnym związku Adamem Gilarskim, ale o tym za moment.

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"Poczułem się zastraszany"

Wójcik twierdzi, że od pewnego czasu do środowiska sędziowskiego kolportowane były głosy, iż "donosi na kolegów oraz do prasy", a członek zarządu Kolegium Sędziów miał sugerować sędziom głównym, by nie zabierali go na mecze międzypaństwowe. Został też zawieszony za - jak to uzasadniono - zbyt energiczny udział w szkoleniach podczas obozu w Turcji. Mimo wysokich ocen od obserwatorów, coraz częściej zaczęto pozbawiać go obsad meczowych, a jeden z sędziów został poproszony przez członka zarządu kolegium o przekazanie Wójcikowi informacji, by "dla własnego dobra lepiej się zamknął". Sędzia odebrał te słowa jako zastraszanie i zmuszenie do milczenia.

Wójcik: - Miałem odczuć, że w przypadku wyjaśniania tej sprawy "wyżej" w PZPN, mój kontrakt zawodowy byłby zagrożony. A sędziowanie to moje źródło utrzymania, niezbędne tym bardziej ze względu na kosztowną chorobę syna.

Do Marcina Szulca wysłaliśmy kilka pytań, w tym jedno, czy miał wiedzę, że podwładna mu osoba miała powiedzieć słowa o "zamknięciu się dla własnego dobra", ale się nie ustosunkował. W pozostałych kwestiach sprawy przedstawia inaczej.

- Wszystkie decyzje podejmowane przez Kolegium Sędziów wobec Arkadiusza Kamila Wójcika miały oparcie w obowiązujących przepisach, procedurach i stanie faktycznym. Sugestie o działaniach motywowanych względami osobistymi lub związanych z wcześniejszą rywalizacją o funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów są nieuprawnione i nie znajdują potwierdzenia ani w dokumentach, ani w przebiegu wydarzeń. W sprawach tej wagi warto opierać się na pełnym materiale i zweryfikowanych faktach, a nie na jednostronnych interpretacjach. Kolegium Sędziów PZPN traktuje wszystkich arbitrów w sposób sprawiedliwy, zgodny z regulacjami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy wyraźnie odróżnić mobbing od uzasadnionego egzekwowania obowiązków służbowych oraz krytyki kierowniczej, która stanowi element normalnego nadzoru nad wykonywaną pracą i mieści się w uprawnieniach każdego pracodawcy. Konstruktywna krytyka oraz stała ewaluacja są fundamentem podnoszenia jakości pracy sędziów piłkarskich.

I dalej: - Publicznie formułowane tezy o rzekomym marginalizowaniu Arkadiusza Kamila Wójcika pozostają w sprzeczności z faktami. Zgodnie z Konwencją Sędziowską PZPN decyzje dotyczące obsady zawodów, w tym brak nominacji lub liczba prowadzonych meczów, nie podlegają odwołaniu ani obowiązkowi uzasadniania przez Prezydium Kolegium Sędziów. Są one podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności formalnych. Dla pełnego obrazu sprawy warto przypomnieć przebieg zdarzeń. W dniu 27 lipca 2025 roku Arkadiusz Kamil Wójcik nie zaliczył testu sprawnościowego podczas centralnego letniego kursu dla sędziów zawodowych i TopAmator. Następnie, 4 sierpnia 2025 roku, sam zwrócił się do Kolegium Sędziów z prośbą o nieuwzględnianie go w obsadzie zawodów do czasu wyboru nowego Przewodniczącego KS PZPN, co pozostawało w bezpośrednim związku z jego kandydowaniem na tę funkcję.

Szulc kończy: - Po zaliczeniu testu poprawkowego 11 października oraz zgłoszeniu gotowości do prowadzenia zawodów został poinformowany, że nie posiada wymaganej licencji sędziowskiej na sezon 2025/2026. Powrót do obsady był możliwy dopiero po uzupełnieniu braków formalnych, co nastąpiło po decyzji Komisji Licencji Sędziowskich Mazowieckiego ZPN z 21 października 2025 roku, już po zamknięciu obsady na kolejkę rozgrywaną w dniach 24-27 października. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych oraz z uwzględnieniem wcześniejszej prośby samego sędziego o czasowe niewyznaczanie go do prowadzenia zawodów Arkadiusz Kamil Wójcik został wyznaczony do meczu II ligi 2 listopada 2025 roku. Kolegium Sędziów wyraziło również zgodę na jego wyjazd do Arabii Saudyjskiej na mecz Al Ittihad - Al Ahli SFC. Do końca rundy jesiennej został wyznaczony jako sędzia asystent do trzech meczów Ekstraklasy i meczu 1/8 finału Pucharu Polski oraz do dwóch spotkań I ligi w roli sędziego AVAR. W rundzie wiosennej prowadził jako sędzia asystent dziewięć meczów Ekstraklasy, dwa mecze I ligi oraz ćwierćfinał Pucharu Polski, a dodatkowo pełnił funkcję AVAR w pięciu meczach Ekstraklasy i pięciu meczach I ligi. W maju tego roku uczestniczył również w programie wymiany sędziów pomiędzy PZPN i Japońską Federacją Piłkarską, wyjeżdżając do Japonii. W świetle tych faktów trudno mówić o jakimkolwiek marginalizowaniu jego osoby.

Wyjazd do Japonii

W przypadku Japonii, chodzi o wylot na wymianę sędziowską do Japonii. Wójcik otrzymał telefon z PZPN, że ma godzinę na decyzję, czy chce skorzystać z tej opcji. Mowa była o wylocie za dziewięć dni na kolejnych trzydzieści dni. Wyznaczenie tak krótkiego czasu uważa za prowokację ze względu na sytuację, w której pod jego opieką znajduje się - oprócz dwójki pełnosprawnych dzieci - wspomniany wyżej niepełnoletni syn o dużym stopniu niepełnosprawności, wymagający opieki 24 godziny na dobę. Mówi, że władze kolegium były tego świadome, że zorganizowanie kwestii logistycznych - stałej i codziennej opieki - wymaga większego czasu na decyzję niż godziny.

Wójcik: - To była próba wywarcia na mnie presji psychicznej lub ewentualnie zmuszenia mnie do odmowy. Wówczas dostarczyłbym pretekst na zasadzie: my daliśmy ci szansę, a ty nie chciałeś skorzystać.

Marcin Szulc przedstawia swoją wersję zdarzeń: - Udział Arkadiusza Kamila Wójcika w programie wymiany był następstwem nagłej rezygnacji innego sędziego asystenta z przyczyn rodzinnych. Pierwotny skład delegacji miał być inny, dlatego cała sytuacja wymagała szybkiej reakcji na nieprzewidziane okoliczności. Kolegium Sędziów zwróciło się do sędziego Wójcika z propozycją wyjazdu 22 kwietnia, prosząc o możliwie szybką odpowiedź. Wynikało to wyłącznie z konieczności sprawnego przeprowadzenia procedury organizacyjnej. Z posiadanej korespondencji wynika, że odpowiedź została udzielona po około sześciu godzinach. Jednocześnie cała komunikacja uwzględniała sytuację rodzinną sędziego.

Sędzia do Japonii ostatecznie wyleciał, ale nie na 30 dni, a na około dwa tygodnie. Zaczęło się od problemów wizowych z powodu późnego powiadomienia japońskiego związku o zmianie sędziego (zastępował Pawła Sokolnickiego, który z przyczyn osobistych zrezygnował). W wywiadzie udzielonym TVP Sport arbiter opowiadał natomiast, co było dalej: - Koniec końców jestem w Japonii i to chyba w ostatnim możliwym momencie, ponieważ bilety na mój lot były limitowane i mogłem lecieć tylko w określone dni i jedną linią lotniczą, a PZPN nie stać na kupno nowego biletu dla mnie. Tak usłyszałem w PZPN. Poinformował mnie o tym Marcin Szulc mówiąc dokładnie te słowa - mówił w maju.

Szulc odpowiedział w oświadczeniu do mediów, zdecydowanie zaprzeczając tym słowom. Wójcik przekonuje jednak, że posiada dowody, które nie pozostawiają złudzeń, iż faktycznie takie słowa padły, a przewodniczącemu zarzuca kłamstwo wycelowane w pozbawienie go wiarygodności. - Chodziło o to, by zrzucić całą winę za opóźnienie na mnie - mówi.

Jeszcze raz Marcin Szulc: - Kwestie związane z uzyskaniem wizy i zakupem biletu lotniczego zostały przeze mnie już szczegółowo wyjaśnione publicznie. Wynikały one wyłącznie z konieczności przeprowadzenia procedur wizowych po zmianie osoby wyjeżdżającej i nie miały żadnego związku z próbą utrudniania tego wyjazdu. Nie przypominam sobie również rozmowy, w której miałbym powiedzieć Arkadiuszowi Kamilowi Wójcikowi, że "PZPN nie ma dla niego biletu". Fakty w tej sprawie są jednoznaczne i łatwe do zweryfikowania. Do Japonii miało polecieć trzech polskich sędziów, dla których PZPN z odpowiednim wyprzedzeniem zakupił bilety lotnicze oraz przeprowadził procedurę wizową. Gdy jeden z członków delegacji z przyczyn osobistych musiał zrezygnować z wyjazdu, Arkadiusz Kamil Wójcik wyraził gotowość do zastąpienia go. Po otrzymaniu tej informacji PZPN niezwłocznie rozpoczął procedurę uzyskania wizy oraz zlecił zmianę danych pasażera na wcześniej zakupionym bilecie. Warto również podkreślić, że bilety zostały zakupione w klasie Premium Economy, dlatego sugestie dotyczące rzekomego oszczędzania na tym wyjeździe są całkowicie bezpodstawne.

Ciepły weekend poza Białymstokiem, propozycja ochrony

Zanim sprawa trafiła do prokuratury, Arkadiusz Kamil Wójcik chciał "przegadać" ją z władzami PZPN. Pierwszy kontakt nawiązał 10 czerwca, dokładnie w dniu, w którym usłyszał, by lepiej dla własnego dobra milczał. Te słowa zadziałały przeciwnie. Spotkał się z wiceprezesem PZPN Sławomirem Kopczewskim oraz doradcą ds. medialnych Cezarym Kowalskim. Usłyszał, że o sprawie niezwłocznie zostanie poinformowany Cezary Kulesza. Prezes PZPN przebywał akurat w delegacji w USA, ale zapewniono, że wkrótce dojdzie do bezpośredniego spotkania.

Datę spotkania (23 czerwca) przez telefon przekazał Wójcikowi sam Kulesza. Gdy Wójcik pojawił się w siedzibie związku ze stenogramami nagrań (między innymi z groźbą), prezes i wiceprezes PZPN… opuścili budynek bez słowa. Po wielokrotnych próbach nawiązania kontaktu z Kuleszą, ten oddzwonił do Wójcika wieczorem. Rozmowa musiała wywrzeć na nim wrażenie, bo padły słowa o "lecących głowach, jeśli dowody potwierdzą przedstawianą wersję zdarzeń". Panowie umówili się następnego dnia na telefon, po którym sędzia ruszy do Białegostoku, by przedstawić dokumentację zdarzeń.

Zdaniem Wójcika, Kulesza zadzwonił jednak dopiero wieczorem. Miał całkowicie zmienić wcześniejszy ton. Mówić, że nie jest od takich spraw i ma za dużo na głowie, by się nimi zajmować. Wójcikowi zależało na czasie i działaniu, więc naciskał na szybkie spotkanie w Białymstoku (była środa wieczór, a Kulesza w Warszawie miał być w poniedziałek lub wtorek). Usłyszał, że idzie ładna pogoda, a prezes wyjedzie z Białegostoku, żeby odpocząć. Miało paść zdanie, że skoro sędzia tyle już czekał, to poczeka jeszcze trochę.

Wreszcie na przestrzeni tygodnia doszło też do dwóch spotkań w siedzibie związku. Na pierwszym Kulesza w obecności Gilarskiego zaproponował Wójcikowi "ochronę" sięgającą nawet wspólnego pojechania na egzaminy sędziowskie. Zapewnił, że będzie na liście sędziów międzynarodowych na przyszły sezon, ale by załatwić problemy poza prokuraturą. Wójcik propozycji nie przyjął. Dlaczego? - Bo doszedłem już do momentu, gdy tu nie chodzi o mnie, tylko o całe środowisko sędziowskie. Je trzeba uleczyć - mówi.

Celem drugiego spotkania było wypracowanie ugody, która będzie dobra dla obu stron - PZPN i środowiska sędziowskiego. Słyszymy, że ze strony związku było ono konfrontacyjne - istota sprawy zeszła na drugi plan. Było przekonywanie, że prokuratura w Polsce pracuje powoli, a dowody są zbyt słabe, by ktokolwiek się nimi w ogóle zajął. Wójcikowi wyciągnięto także, że w przeszłości kontaktował się z jednym z trenerów Ekstraklasy. W istocie - tę wiadomość akurat widzieliśmy - to sam trener napisał do sędziego, prosząc o przekazanie prośby (innemu) arbitrowi, który miał w weekend prowadzić mecz. Prośba sprowadzała się do grzecznościowej współpracy z ławkami i informowania, czy któryś z zawodników "pracuje" na napomnienie żółtą kartką. Wójcik odpisał, że wspomniany sędzia opiera się na takim właśnie zarządzaniu meczem, więc na pewno się przychyli, ale żeby poprosić go o to osobiście bezpośrednio przed spotkaniem. Od rzecznika dyscyplinarnego Wójcik usłyszał jednak, że to niedopuszczalne. Sędzia był gotów natychmiast dzwonić do wspomnianego trenera, by ten opisał sytuację ze swojej perspektywy, jednak propozycja nie trafiła na podatny grunt.

Sprawa będzie mieć jednak ciąg dalszy, bo Arkadiusz Kamil Wójcik złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a PZPN również planuje ją rozpatrzyć w standardowym trybie.

Cezary Kulesza odpowiada na pytania

Do prezesa PZPN przesłaliśmy kilka pytań. Poniżej zamieszczamy całościową odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

Odpowiedź Cezarego Kuleszy:

Każda sprawa zgłaszana władzom Polskiego Związku Piłki Nożnej, dotycząca funkcjonowania struktur federacji, jest analizowana z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Tak było również w tym przypadku.

Sędzia Arkadiusz Kamil Wójcik poprosił o spotkanie z Prezesem PZPN, który przebywał w tym czasie służbowo w Stanach Zjednoczonych. Odpowiadając na tę prośbę, zorganizowano spotkanie, podczas którego federację reprezentowali wiceprezes PZPN Sławomir Kopczewski oraz doradca ds. mediów Cezary Kowalski. W trakcie tego spotkania sędzia Wójcik miał możliwość swobodnego przedstawienia wszystkich okoliczności sprawy.

Bezpośrednio po powrocie delegacji do kraju doszło również do spotkania sędziego Wójcika z Prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, w którym uczestniczył także Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski. Podczas tego spotkania ponownie wysłuchano stanowiska sędziego Wójcika.

Arkadiusz Kamil Wójcik po raz trzeci poprosił o spotkanie, aby przedstawić swoją propozycję rozwiązania tej sprawy. W rozmowie udział wzięli Prezes PZPN Cezary Kulesza, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski oraz Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów Tomasz Kozłowski. Jednym z głównych postulatów przedstawionych przez sędziego Wójcika było natychmiastowe zawieszenie całego Kolegium Sędziów oraz powierzenie mu obowiązków Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi PZPN sprawa będzie teraz procedowana przez właściwy organ federacji, tj. Komisję Dyscyplinarną. Sędzia Arkadiusz Kamil Wójcik będzie miał możliwość osobistego przedstawienia swojego stanowiska podczas najbliższego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN, zaplanowanego na 9 lipca.

Po zakończeniu prowadzonych czynności Komisja Dyscyplinarna poinformuje zainteresowane strony o rezultatach swoich prac. Zgodnie z obowiązującymi regulaminami do czasu zakończenia postępowania Polski Związek Piłki Nożnej nie będzie odnosił się publicznie do poszczególnych twierdzeń ani komentował informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej.

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkusnik East News





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