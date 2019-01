18-letni Sebastian Walukiewicz podpisał umowę z włoskim Cagliari Calcio, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku. Jednocześnie został wypożyczony do Pogoni Szczecin, w której zostanie do końca sezonu. To rekordowy transfer w historii "Portowców"!

O transferze poinformowała oficjalna strona Pogoni. Kontrakt Walukiewicza z Cagliari będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Wiosnę środkowy obrońca spędzi jednak jeszcze w Szczecinie, bowiem jednocześnie zawarto umowę wypożyczenia.

Pogoń poinformowała także, że jest to rekordowy transfer w historii klubu. W umowie został dodany także zapis o konieczności rozegrania meczu towarzyskiego między tymi drużynami oraz odpowiedni procent dla Pogoni z następnego transferu Walukiewicza.



- Nad transferem Sebastiana pracowaliśmy wszyscy bardzo długo - powiedział prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek. - Cieszę się, że udało się wypracować model, który jest optymalny dla wszystkich stron. Sebastian najbliższe miesiące spędzi w Pogoni, a następnie odejdzie. W umowie transferowej będzie też zapis mówiący o procencie dla nas, w przypadku ewentualnego, kolejnego transferu zawodnika.



Nieoficjalnie mówi się, że Pogoń ma zarobić na nim około 4 mln euro.



Zaledwie 18-letni obrońca został objawieniem jesieni w Ekstraklasie. Wystąpił w 18 spotkaniach, imponując niespotykaną w jego wieku boiskową dojrzałością. Zaliczył w tym czasie jedną asystę.



Młody piłkarz zachwycał ekspertów nie tylko swoją pewnością w defensywnych poczynaniach, ale także świetną grą przy rozegraniu piłki. Potrafi stworzyć przewagę w ataku, a jego znakiem firmowym stały się indywidualne rajdy, które nieraz kończył celnym strzałem na bramkę przeciwnika.



