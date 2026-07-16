Sceny w Poznaniu, o tej oprawie będzie głośno. Cios w Cezarego Kuleszę

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Tradycyjnie mecz u Superpuchar Polski wzbudzał duże emocje wśród kibiców. Mimo że PZPN wycofał się z pierwszego pomysłu i mecz zorganizowano jednak w Poznaniu a nie Wrocławiu, kibice mistrza kraju pokazali, co myślą o Cezarym Kuleszy. Z trybun poleciały wulgarne przyśpiewki w kierunku prezesa PZPN oraz zaprezentowano mocną oprawę z przeróbką słynnego hasła "Łączy nas piłka".

Stadion Lecha Poznań podczas meczu, sektorówka z postacią Kuleszy i napisem „Łączy was wóda”
Transparent uderzający w Kuleszę na stadionie w PoznaniuAndrzej Grupa/Interiamateriały prasowe

Trwa jeszcze mundial w USA, ale w Polsce wracają ligowe emocje. Zanim za tydzień PKO Ekstraklasa rozpocznie nowy sezon, tradycyjnie zorganizowano mecz o Superpuchar Polski.

I oczywiście tradycyjnie nie obyło się bez kontrowersji wokół tego spotkania. W maju PZPN ogłosił sensacyjnie, że tegoroczny mecz o Superpuchar Polski odbędzie się nie na stadionie aktualnego mistrza kraju, a... we Wrocławiu. Związek tłumaczył, że taka decyzja zwiększy prestiż spotkania.

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U kibiców Lecha Poznań i Górnika Zabrze wywołała jednak oburzenie. Po fali protestów PZPN ugiął się i zdecydował o rozegraniu meczu w Poznaniu. Fani "Kolejorza" i Górnika nie zapomnieli jednak o pierwszych planach związku i upust swojej frustracji dali podczas czwartkowego starcia.

Wulgaryzmy i mocna sektorówka. "Łączy was wóda".

Z trybun dało się usłyszeć takie przyśpiewki jak: "Czarek alkoholik", "Kulesza! Co? Wyp***". Co ciekawe, jako pierwsi zaintonowali je, już na samym początku spotkania, fani Górnika. Błyskawicznie przyśpiewki podłapał jednak cały stadion. 

Z kolei najwierniejsi fani mistrza Polski, na tzw. trybunie ultrasów, zaprezentowali sektorówkę z podobizną Cezarego Kuleszy i ze zmienionym słynnym hasłem "Łączy nas piłka". Zamiast tego na transparencie widniał napis: "Łączy was wóda".

Sam mecz przyniósł sporo emocji już w pierwszych 30 minutach. Niespodziewanie to zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze wyszedł na prowadzenie. Gola w 14. minucie strzelił Michał Chłań. Gospodarze nie potrzebowali jednak dużo czasu na ochłonięcie. W 27. minucie wyrównał Antoni Kozubal.

Superpuchar Polski
Finał
16.07.2026
19:00
Zakończony
Antoni Kozubal
27'
Mikael Ishak
47'
Pablo Rodriguez
69'
Maksym Khlan
14'
Wszystko o meczu

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