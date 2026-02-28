Sceny przed meczem Pogoni, Grosicki i Haditaghi w samym centrum. Na oczach tłumu

Kiedy Kamil Grosicki dołączał do Pogoni latem 2021 roku, wielu kibiców wierzyło, że "Grosik" poprowadzi ekipę "Portowców" do wielkich sukcesów i trzeba przyznać, że wielokrotnie byli oni blisko, jednak w dalszym ciągu nie udało im się zdobyć żadnego trofeum.

Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia o Grosickim znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą ujawnienia kulisów jego negocjacji transferowych. Wtedy z kolei niemal przesądzone wydawało się jego odejście z Pogoni, ale ostatecznie został on w Szczecinie. I dziś, przy okazji starcia z Widzewem Łódź mógł pochwalić się niemałym osiągnięciem.

Adrian Siemieniec: Napisaliśmy piękną historię, byliśmy o krok od czegoś niesamowitego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wielki dzień Kamila Grosickiego. Specjalna chwila przed meczem z Widzewem, już 200.

Publiczność zgromadzona na trybunach miała bowiem okazję oklaskiwać Grosickiego, który odebrał pamiątkową koszulkę z jego nazwiskiem i numerem 200, dla uwiecznienia jego 200. występu w barwach "Portowców".

W tym celu właściciel Pogoni, Alex Haditaghi stanął obok "Grosika" na płycie boiska, aby zrobić sobie z liderem szczecińskiej ekipy pamiątkowe zdjęcie i zamienić kilka ciepłych słów.

W czasie swojej kariery Kamil Grosicki miał okazję występować w wielu klubach, a jego transfery w ostatnich chwilach okna transferowego obrosły już nawet legendą. Już dawno jednak Pogoń stała się klubem, w którym skrzydłowy zanotował najwięcej występów.

Na drugim miejscu znalazło się Hull City, w którym Grosicki zagrał 123 razy, a podium uzupełnia Sivasspor - 104. Kolejne na liście są Renes (94), Jagiellonia (70), West Bromwich Albion (19), Legia Warszawa (12) i Sion (8).

Wciąż trwają rozmowy Kamila Grosickiego z działaczami Pogoni. Alex Haditaghi nie wytrzymał Tomasz Kowalczuk / REPORTER / Grzegorz Wajda East News

Kamil Grosicki w barwach Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar Polski Grzegorz Wajda East News

Frances Tiafoe - Brandon Nakashima. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport