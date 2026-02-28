Sceny przed meczem Pogoni, Grosicki i Haditaghi w samym centrum. Na oczach tłumu

Łukasz Olszewski

Kamil Grosicki jeszcze przed kilkoma tygodniami był bliski pożegnania się z ekipą Pogoni Szczecin, a szczegóły jego negocjacji kontraktowych odbiły się sporym echem w środowisku. Dziś legendarny piłkarz reprezentacji Polski jest w zupełnie innej sytuacji, a tuż przed starciem z Widzewem Łódź, został nagrodzony osobiście przez właściciela klubu, Alexa Haditaghiego.

Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z herbem klubu oraz rękawiczkami stoi przy bandzie boiska, z jasnym uśmiechem na twarzy, w tle widoczne trybuny i elementy stadionu.
Kamil GrosickiKacper StaniecNewspix.pl

Kiedy Kamil Grosicki dołączał do Pogoni latem 2021 roku, wielu kibiców wierzyło, że "Grosik" poprowadzi ekipę "Portowców" do wielkich sukcesów i trzeba przyznać, że wielokrotnie byli oni blisko, jednak w dalszym ciągu nie udało im się zdobyć żadnego trofeum.

Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia o Grosickim znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą ujawnienia kulisów jego negocjacji transferowych. Wtedy z kolei niemal przesądzone wydawało się jego odejście z Pogoni, ale ostatecznie został on w Szczecinie. I dziś, przy okazji starcia z Widzewem Łódź mógł pochwalić się niemałym osiągnięciem.

Wielki dzień Kamila Grosickiego. Specjalna chwila przed meczem z Widzewem, już 200.

Publiczność zgromadzona na trybunach miała bowiem okazję oklaskiwać Grosickiego, który odebrał pamiątkową koszulkę z jego nazwiskiem i numerem 200, dla uwiecznienia jego 200. występu w barwach "Portowców". 

W tym celu właściciel Pogoni, Alex Haditaghi stanął obok "Grosika" na płycie boiska, aby zrobić sobie z liderem szczecińskiej ekipy pamiątkowe zdjęcie i zamienić kilka ciepłych słów.

W czasie swojej kariery Kamil Grosicki miał okazję występować w wielu klubach, a jego transfery w ostatnich chwilach okna transferowego obrosły już nawet legendą. Już dawno jednak Pogoń stała się klubem, w którym skrzydłowy zanotował najwięcej występów.

Na drugim miejscu znalazło się Hull City, w którym Grosicki zagrał 123 razy, a podium uzupełnia Sivasspor - 104. Kolejne na liście są Renes (94), Jagiellonia (70), West Bromwich Albion (19), Legia Warszawa (12) i Sion (8).

Piłkarz w bordowo-granatowym stroju sportowym znajduje się na boisku podczas meczu, w tle widoczny inny zawodnik. W okrągłej wstawce w prawym górnym rogu mężczyzna w jasnej koszuli siedzi na trybunach i pali cygaro.
Wciąż trwają rozmowy Kamila Grosickiego z działaczami Pogoni. Alex Haditaghi nie wytrzymałTomasz Kowalczuk / REPORTER / Grzegorz WajdaEast News
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nadrukami sponsorów trzyma ręce przy kołnierzu, na tle rozmytej trybuny z kibicami. Na lewym ramieniu opaska kapitańska, na twarzy skupienie.
Kamil Grosicki w barwach Pogoni SzczecinTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar Polski
Kamil Grosicki chce zdobyć Puchar PolskiGrzegorz WajdaEast News
