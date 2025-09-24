Sceny przed meczem Legii. Już głośno o kibicach Jagiellonii

Bez dwóch zdań spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok to absolutny hit Ekstraklasy. Spotkanie elektryzuje zarówno kibiców ze stolicy, jak i z Podlasia, co poskutkowało pełnym stadionem. Tuż przed rozpoczęciem meczu na obiekcie odbył się pokaz świateł. Podczas niego wybrzmiała muzyka legendarnego Fryderyka Chopina. Wówczas jednak kibice "Jagi" nie zaprzestali dopingu.