Sceny przed meczem Legii. Już głośno o kibicach Jagiellonii
Bez dwóch zdań spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok to absolutny hit Ekstraklasy. Spotkanie elektryzuje zarówno kibiców ze stolicy, jak i z Podlasia, co poskutkowało pełnym stadionem. Tuż przed rozpoczęciem meczu na obiekcie odbył się pokaz świateł. Podczas niego wybrzmiała muzyka legendarnego Fryderyka Chopina. Wówczas jednak kibice "Jagi" nie zaprzestali dopingu.
Zaległe spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok zwiastowało wielkie emocje. Rywalizacja bez dwóch zdań, niezależnie od miejsca, jak i terminu za każdym razem jest prawdziwym hitem. Na obiekcie klubu ze stolicy pojawił się komplet kibiców.
Tuż przed meczem odbył się charakterystyczny w ostatnim czasie dla Legii pokaz świateł, podczas którego odbywają się różne animację w akompaniamencie muzycznym. Tym razem na obiekcie wspomniano twórczość Fryderyka Chopina, legendarnego kompozytora i pianistę.
Podczas trwania animacji i gry muzyki wspierania swojej ukochanej drużyny nie zaprzestali kibice Jagiellonii Białystok. Ich zachowanie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.
Kibice Jagiellonii kibicują, a w tle Chopin. "Kultura"
- Legia gra z Chopinem, choć kibicom z Podlasia kultura wyższa raczej przeszkadza - czytamy.