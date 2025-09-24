Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny przed meczem Legii. Już głośno o kibicach Jagiellonii

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bez dwóch zdań spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok to absolutny hit Ekstraklasy. Spotkanie elektryzuje zarówno kibiców ze stolicy, jak i z Podlasia, co poskutkowało pełnym stadionem. Tuż przed rozpoczęciem meczu na obiekcie odbył się pokaz świateł. Podczas niego wybrzmiała muzyka legendarnego Fryderyka Chopina. Wówczas jednak kibice "Jagi" nie zaprzestali dopingu.

Mecz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
Mecz Legia Warszawa - Jagiellonia BiałystokAntoni Byszewski / Arena akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zaległe spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok zwiastowało wielkie emocje. Rywalizacja bez dwóch zdań, niezależnie od miejsca, jak i terminu za każdym razem jest prawdziwym hitem. Na obiekcie klubu ze stolicy pojawił się komplet kibiców.

Tuż przed meczem odbył się charakterystyczny w ostatnim czasie dla Legii pokaz świateł, podczas którego odbywają się różne animację w akompaniamencie muzycznym. Tym razem na obiekcie wspomniano twórczość Fryderyka Chopina, legendarnego kompozytora i pianistę.

Zobacz również:

W starciu Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań nie brakowało emocji
Ekstraklasa

Osiem goli w hicie Rakowa z Lechem. I pięć razy ekipa VAR w akcji. Mecz sezonu w Częstochowie

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Podczas trwania animacji i gry muzyki wspierania swojej ukochanej drużyny nie zaprzestali kibice Jagiellonii Białystok. Ich zachowanie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.

    Kibice Jagiellonii kibicują, a w tle Chopin. "Kultura"

    - Legia gra z Chopinem, choć kibicom z Podlasia kultura wyższa raczej przeszkadza - czytamy.

    PKO Ekstraklasa
    6 kolejka
    24.09.2025
    21:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Parma - Spezia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Przepychanki piłkarzy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok
    Ekstraklasa

    Legia zaskoczona przez Jagiellonię. 20 strzałów nie dało jej nic

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Piłkarze drużyny Legia Warszawa świętują zdobycie gola na boisku, ubrani w klubowe stroje, otoczeni przez innych zawodników oraz kibiców widocznych na trybunach.
    Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach obejmuje się i świętuje zdobycie gola na stadionie, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Jagiellonia Białystokfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja