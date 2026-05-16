Sceny po meczu Ekstraklasy. Piłkarz Widzewa nie wytrzymał. Wszystko się nagrało

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Widzew Łódź przegrał z Koroną Kielce 0:1 i przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy jest w trudnej sytuacji. Tymczasem głośno zrobiło się na temat zachowania Sebastiana Bergiera. Piłkarz łódzkiego zespołu tuż po końcowym gwizdku wykonał skandaliczny gest. Grozi mu nawet kara zawieszenia.

Sceny po meczu Ekstraklasy. Piłkarz Widzewa nie wytrzymał. Wszystko się nagrało
Sceny po meczu Ekstraklasy. Piłkarz Widzewa nie wytrzymał. Wszystko się nagrałoGrzegorz Wajda/REPORTER / x.com/PiotrKoszeckiEast News

Widzew Łódź bije się o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W piątkowy wieczór drużyna przegrała z Koroną Kielce 0:1. Bohaterem spotkania okazał się Dawid Błanik, który popisał się fantastycznym strzałem z rzutu wolnego. Tym samym Kielczanie zapewnili sobie ligowy byt w sezonie 2026/27, a Łodzianie będą drżeć do samego końca.

Sceny po meczu Korona - Widzew. Piłkarz z Łodzi nie wytrzymał

Na stadionie w Kielcach była spora grupa kibiców Widzewa, która wspierała swoich ulubieńców. Piłkarze z Łodzi podeszli więc pod sektor swoich fanów, aby podziękować im za doping. Wtedy wściekli kibice zaczęli krzyczeć: "pierwsza liga, pierwsza liga".

Szaleństwo po meczu Ekstraklasy, tak zareagował trener po gwizdku. Wszystko uchwycono

Słowa kibiców nie spodobały się Sebastianowi Bergierowi, który odpowiedział fanom swojego zespołu wulgarnym gestem, co zostało nagrane. 26-latek chwycił się za krocze i wykonał dłonią gest, który niejednoznacznie się kojarzy.

Wiele na to wskazuje, że nad zachowaniem Bergiera pochyli się Komisja Ligi. Za takie gesty grozić mu może zawieszenie, a to byłby problem dla trenera Aleksandara Vukovicia.

Widzew w ostatniej kolejce zmierzy się przed własną publicznością z Piastem Gliwice. Spotkanie zaplanowano na sobotę (23 maja), godz. 17:30.

Zobacz również:

Trener Jacek Zieliński nie posiadał się z radości po triumfie Korony Kielce nad Widzewem Łódź
Ekstraklasa

Szaleństwo po meczu Ekstraklasy, tak zareagował trener po gwizdku. Wszystko uchwycono

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 99 na stadionie unoszący rękę, w tle trybuny pełne kibiców i reklamy na bandach.
Sebastian BergierMarcin GolbaAFP
Dwóch piłkarzy w jasnych strojach celebruje zdobycie gola, trzymając piłkę i okazując radość, w tle widoczna trybuna pełna kibiców.
Widzew Łódź walczy o utrzymanieGrzegorz WajdaEast News
Casper Ruud - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja