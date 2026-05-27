18 grudnia 2025 roku dwaj mężczyźni weszli do sklepu zlokalizowanego w galerii handlowej i w przymierzalni rozlali kwas masłowy. Straty były ogromne - sklep trzeba było zamknąć i wyremontować, a cały towar nadawał się do wyrzucenia. Szkody wyceniono na ponad 388 tysięcy złotych.

Kwas masłowy to substancja znana z wyjątkowo intensywnego smrodu przypominającego zjełczałe masło. Szybko osiada na ubraniach i ścianach, a jego usuwanie jest bardzo trudne i niebezpieczne. Smród błyskawicznie rozprzestrzenił się poza sklep Widzewa. Skutki ataku okazały się katastrofalne. Sklep tuż przed świętami Bożego Narodzenia trzeba było zamknąć i wyremontować. Trwało to bardzo długo, bo dopiero na początku kwietnia 2026 roku wznowił działalność.

Widzew stanowczo potępił akt wandalizmu i podkreślił, że żadne bezprawne działania nie wpłyną na dalsze plany rozwoju sieci oficjalnych punktów sprzedaży w Łodzi i całym regionie. Kolejny powstał na łódzkim lotnisku, a także w pobliżu stadionu.

Monitoring wskazał sprawców ataku na sklep Widzewa

Śledztwo potoczyło się sprawnie. Nagrania z monitoringu okazały się kluczowym dowodem w sprawie. Zatrzymano dwóch mężczyzn 31-letniego Łukasza Z. i dziewięć lat starszego Radosława N.. Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi cytowany przez Dziennik Łódzki podkreślił, że zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazał, że to właśnie oni weszli do sklepu i dokonali zniszczeń.

Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy, a ich motywacja pozostaje nieznana. Prokuratura rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżonym groziło do 10 lat pozbawienia wolności za zniszczenie mienia o znacznej wartości.

27 maja 2026 roku sąd rejonowy Łódź-Śródmieście wydał wyrok w tej sprawie. Sędzia Szymon Kiepura Radosława N. skazał na trzy lata pozbawienia wolności, a Łukasza Z. na dwa lata. Obaj muszą ponadto zapłacić Widzewowi odszkodowanie w wysokości 980 tysięcy złotych.

Jak się okazało, grudniowy incydent nie był ostatnim. Nie bezpośrednio, ale ponownie zaatakowano sklep Widzewa. Na początku kwietnia kwas masłowy rozlano przy wejściu do galerii handlowej, w której się mieści. Z kolei olejem napędowym oblano sklep, który powstał przy stadionie.

Stadion Widzewa Łódź

Piłkarze Widzewa świętują bramkę





