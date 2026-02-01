Rzucił Legię na kolana. Potem zaczął kpić przed kamerą. Nie wahał się ani chwili

Kto jeszcze pamięta, że Mariusz Stępiński znalazł się w kadrze na finały Euro 2016? W turnieju finałowym nie zagrał ani minuty, ale we Francji przeżył wspaniałą przygodę. "Biało-Czerwoni" zatrzymali się dopiero na ćwierćfinale.

Wkrótce potem 21-letni wówczas piłkarz opuścił Ekstraklasę. Jego emigracja trwała niemal 10 lat. Grał we Francji, we Włoszech, a ostatnio na Cyprze.

Wielki powrót Stępińskiego. Legia sprowadzona do parteru dwoma ciosami. Korona zrobiła świetny interes

Ostatni mecz o stawkę Stępiński rozegrał w połowie października ubiegłego roku - w barwach Omonii Nikozja. Tej zimy był do wzięcia bez kwoty odstępnego. Dlaczego nie sięgnęła po niego Legia? Pytanie wysoko punktowane. Ale bez odpowiedzi.

Półroczny kontrakt zaproponowała 30-latkowi Korona i już dzisiaj może mówić o zrobieniu doskonałego interesu. Dwie sytuacje bramkowe, dwa gole. Czego chcieć więcej od napastnika?

- Trudno wytłumaczyć porażkę. Przydarzył nam się szereg infantylnych błędów. Taki lis pola karnego, jakim jest Mariusz Stępiński, pokazał, że potrafi się odnaleźć i wykorzystać sytuacje - mówił na antenie Canal+ Sport debiutujący w roli trenera warszawian Marek Papszun.

Ciekawsza wydaje się jednak wypowiedź bohatera wieczoru w tej samej stacji.

- Byliśmy wyżej w tabeli, więc to normalne zwycięstwo - rzucił nie bez sarkazmu Stępiński. - Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio. Inauguracja rundy to taki moment niewiadomej. Wszyscy się szykują, chcą jak najlepiej przygotować, ale jest taka niepewność, jak to będzie wyglądało. Dlatego bardzo cieszymy się, że udało nam się wygrać.

Napastnik Korony nie przepuścił okazji, by tymi słowami przypomnieć, jak beznadziejny sezon rozgrywa Legia. Drużyna, dla której na starcie sezonu celem zawsze pozostaje tytuł mistrzowski, w tej chwili koczuje niemal na samym dnie ligowej tabeli. Niżej jest tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ale ma taki sam dorobek punktowy.

- Świetnie się czuję w Koronie. Drużyna znakomicie mnie przyjęła. Nie było procesu aklimatyzacji, bo nie musiało go być. Czuję się tak, jakbym spędził tu już kilka lat. Od pierwszego dnia poczułem się jak dziecko, które zaczyna grać w piłkę i czuje taką radość. Dziękuję za to szatni - kipiał entuzjazmem Stępiński.

Część ekspertów już teraz prognozuje, że to właśnie on okaże się najskuteczniejszym strzelcem rundy wiosennej. Jego bramki przy Łazienkowskiej nie były dziełem przypadku. A dojrzałością w grze imponował przez całe półtorej godziny, zawstydzając sowicie opłacanych snajperów Legii.

Rozwiń

Energa Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu Polsat Sport