Rumun nie miał litości dla Legii. Wszystko zdradził. Wspomniał o akcie desperacji

Maciej Brzeziński

Edward Iordanescu nie jest już trenerem Legii Warszawa od kilku dni. Echa tego rozstania jednak ciągle nie milkną. Szczególnie głośno jest w Rumunii. Prezes FCSB Mihai Stoica w mocnych słowach wypowiedział się na temat stołecznego klubu. Wspomniał m.in. akcie desperacji.

W piątek (31 października) Legia Warszawa rozstała się z trenerem Edwardem Iordanescu. Było to m.in. pokłosie porażki w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Już na pomeczowej konferencji rumuński trener sugerował - zresztą nie pierwszy raz - że jest gotowy odejść. Ostatecznie tak się stało, a Legię w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy poprowadzi jeden z jego asystentów - Inaki Astiz.

W Rumunii ciągle nie milkną echa po tym rozstaniu. Rumuńskie media pilnie śledziły sytuację swojego rodaka i rzecz jasna nie przemilczały jego ostatecznego niepowodzenia. To jednak nie wszystko. Teraz na temat związku Legii i Iordanescu wypowiedział się prezes rady nadzorczej FCSB (kiedyś Steaua Bukareszt), Mihai Stoica.

Jego odejście mnie nie zaskoczyło. Zaskoczył mnie fakt, że w ogóle związał się z Legią. Kiedy usłyszałem, że może tam trafić trener mojego zespołu, Elias Charalambous, zainteresowałem się ich sytuacją. Byli w bardzo, ale to bardzo trudnej sytuacji 
przyznał w rozmowie z portalem Fanatik.ro.

Stoica dodał, że "nie rozumie dlaczego postanowił trenować Legię". - Poszedł do klubu z bardzo dużymi problemami. Ja rozumiem, że ktoś może to zrobić w akcie desperacji, ale on miał przecież bardzo dobre notowania - dodał.

Jaka przyszłość czeka Edwarda Iordanescu? Jego usługami zainteresowany ma być jeden z klubów włoskiej Serie A, który w ostatnim czasie zakończył współpracę z legendą futbolu. Mowa tutaj o klubie Genoa, która zwolniła patrica Vieirę. Nazwisko byłego już trenera Legii jest łączone także z reprezentacją Rumunii, w której miałby zastąpić Mirceę Lucescu.

Mężczyzna w czarnym ubraniu stoi na tle stadionu sportowego, wśród rozmytego tłumu widzów.
Edward IordanescuGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze stoi na tle rozmytego tłumu ubranego w pomarańczowe barwy, bije brawo, skupiony wyraz twarzy sugeruje koncentrację lub podziękowanie po wydarzeniu sportowym.
Edward IordanescuMaurice van SteenAFP

