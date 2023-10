Ruch reaguje na skandaliczny wpis dyrektora Śląska. Krótko i dosadnie

Wynik, organizacja spotkania, prowadzenie meczu i zachowanie kibiców nie spodobały się Davidowi Baldzie . We wpisie na platformie X obraził właściwie wszystkich. Część fanów Ruchu nazwał: "Agresywni, wulgarni, pijani kibice o niskim poziomie inteligencji. Wy nie jesteście kibicami, ale źródłem wstydu..."

Działaczom chorzowskiego klubu dostało się za: "Już od samego przyjazdu czułem ogromną wrogość miejscowych ludzi, zarówno organizatorów , jak i przede wszystkim kibiców." I "to, że Ruch Chorzów nie był w stanie zapewnić sektora dla naszych kibiców i usprawiedliwiał się problemem technicznym, wydaje mi się żałosne i żenujące".

Prezes i wiceprezes Ruchu reagują

Nie oszczędził też sędziego , który podyktował dwa rzuty karne dla Ruchu. "Jego występ był słaby, to były raczej faule koszykarskie niż piłkarskie, popełnił wiele błędów, ale zrobiliśmy je także my, powinniśmy strzelić bramkę na 3:1 lub 3:2."

Wpis dyrektora sportowego Śląska odbił się szerokim echem. Odnieśli się także do niego działacze Ruchu. Prezes Siemianowski napisał krótko i po czesku : "Ticho je zlato, pane řediteli", czyli "Milczenie jest złotem, panie dyrektorze".

Dłużej skomentował Marcin Stokłosa, wiceprezes Ruchu. "Pełni Pan oficjalne stanowisko w Śląsku i w ten sposób wypowiada się o kibicach przeciwnika? To z nami coś jest nie tak? Rozumiem rozgoryczenie po meczu, w którym miały być łatwe punkty, ale emocje chyba wypada schować do kieszeni i przemyśleć co się pisze. Żenada."