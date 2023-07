Ruch przywitał się z Ekstraklasą porażką, aż dwa anulowane gole

14-krotny mistrz Polski, czyli Ruch Chorzów, powrócił do Ekstraklasy i na inaugurację na wyjeździe zmierzył się z zespołem Zagłębia Lubin.

Z trybun dopingował drużynę Ruchu - wraz z innymi fanami "Niebieskich" - Łukasz "Ecik" Janoszka, do niedawna piłkarz chorzowskiego zespołu.

Zagłębie - Ruch. Pech Aleksa Ławniczaka

Tymczasem po pół godzinie gry to piłkarze beniaminka cieszyli się z prowadzenia. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłka trafiła w pole karne do Daniela Szczepana, który jednak trafił w słupek. Okazało się natomiast, że futbolówka odbiła się tak pechowo dla lubinian, że uderzyła jeszcze w Aleksa Ławniczaka i wpadła do siatki. 24-latek zaliczył więc trafienie samobójcze.