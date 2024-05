Kuriozalny kiks zdominował wydarzenia pierwszej połowy

Ruch schował szampany Radomiaka z powrotem do lodówki

Warto dodać, że napastnik pojawił się na murawie z ławki, gdy w pierwszej połowie kontuzji doznał Letniowski. To trafienie podcięło skrzydła gospodarzom. Ba, to Ruch był o krok od drugiego gola, gdy w końcówce do siatki trafił Filip Wilak. Arbiter dopatrzył się jednak ostatecznie spalonego, ale to nie przeszkodziło podopiecznym trenera Niedźwiedzia. Już w doliczonym czasie gry do siatki trafił bowiem Adam Vilkanova, dla którego to również był pierwszy gol w barwach chorzowskiej ekipy. Tym samym futbol po raz kolejny pokazał swoje ironiczne oblicze. "Niebiescy" wygrali bowiem swój trzeci mecz z rzędu, ale - poza prestiżem - nie ma to dla nich większego znaczenia. Tymczasem Radomiak będzie musiał walczyć o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie w ostatnich dwóch kolejkach. "Zieloni" są jednak w dość komfortowej sytuacji. Mają bowiem sześć punktów przewagi nad 16. Koroną Kielce.