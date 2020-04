Czterech członków grupy pseudokibiców "Psychofans" zostało skazanych m.in. za zastraszanie skruszonych współpodejrzanych. Dwóch z nich otrzymało wyrok czterech lat, a dwóch kolejnych trzech lat pozbawienia wolności.

"Sąd Okręgowy w Gliwicach 23 kwietnia 2020 roku wydał wyrok skazujący wobec Sebastiana B., Daniela K., Michała K. oraz Daniela S. którzy należeli do zorganizowanej grupy przestępczej skupionej wokół pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich określanej jako 'Psychofans'" - poinformowała oficjalna strona internetowa Prokuratury.

Grupa "Psychofans" była związana ze środowiskiem pseudokibiców Ruchu Chorzów. - Do grupy nie mógł przynależeć każdy. Ktoś taki musiał wykazać się charakterem, bezwzględnością. Musiał trenować sporty walki. Najczęściej były to osoby, które przychodziły z polecenia obecnych członków gangu - mówił w materiale "Superwizjera" Łukasz B. pseudonim "Baluś", były lider grupy.



To właśnie Łukasz B. oraz Dawid W., którzy zdecydowali się zeznawać przed organami sprawiedliwości, padli ofiarami zastraszeń ze strony czwórki skazanych pseudokibiców.



"Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Sebastiana B., Daniela K., Michała K. oraz Daniela S. o popełnienie przestępstw polegających m.in. na stosowaniu przemocy poprzez strzelanie z urządzeń pirotechnicznych wobec podejrzanych Łukasza B. oraz Dawida W. Zachowanie to prowadziło do narażania Łukasza B. oraz Dawida W. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Działania te miały na celu wywarcie wpływu na Łukasza B. oraz Dawida W. w związku z treścią składanych wyjaśnień w śledztwie, dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej 'Psychofans'.



W toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że kiedy członkowie grupy "Psychofans" dowiedzieli się że Łukasz B. i Dawid W. składają wyjaśnienia w trybie art. 60 kk, postanowili ich zastraszyć i zmusić do zmiany swojego stanowiska procesowego" - napisano w komunikacie Prokuratury.

Cała czwórka została uznana za winnych popełnionych czynów i skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Ponadto, Sąd uznał Sebastiana B. i Daniela K. za winnych zniszczenia mienia, co było czynem o charakterze chuligańskim i za to wymierzył dodatkowy rok kary pozbawienia wolności.



