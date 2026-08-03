Przed sezonem 2026/27 w Widzewie doszło do kolejnej rewolucji, choć tym razem w gabinetach. Stanowisko dyrektora pionu sportowego objął Łukasz Masłowski, a w Łodzi zamiast wymieniać znów większość kadry postawiono na stabilizację i poszerzanie jej.

Pod skrzydła trenera Aleksandara Vukovicia trafiło kilku nowych zawodników na czele z Karolem Świderskim. Nie obyło się jednak bez głośnych rozstań. W Widzewie nie ma już m.in. Osmana Bukariego, który po kompletnie nieudanej rundzie marzył wręcz o opuszczeniu Polski. Odeszli też Pawłowski, czy Kozlovsky.

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Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" przesądzone jest równiez rozstanie ze Steliosem Andreou. Cypryjczyk miał obrać kierunek na Izrael, ale doszło do zwrotu akcji. Według najniowszych komunikatów zostanie on wypożyczony do portugalskiego Estorilu.

Defensor sprowadzony w sierpniu ubiegłego roku za 1,3 miliona euro, co w przeliczeniu daje niemal 6 milionów złotych, z początku wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Wraz z transferami Steve'a Kapuadiego i Przemysława Wiśniewskiego mocno spadł w hierarchii trenera i większość meczów w całości spędzał na ławce rezerwowych.

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Biorąc pod uwagę jego wkład w grę drużyny z Łodzi, a także fakt, jak szybko się go pozbyto, trudno nie odnieść wrażenia, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Zwłaszcza że kiedy Widzew po niego sięgał, wyceniany był na 3,5 miliona euro.

W poniedziałek 24-latek ma przejść testy medyczne. Według informacji Włodarczyka zawodnik zostanie wypożyczony z opcją pierwokupu. W teorii mógłby jeszcze do Widzewa wrócić, ale takiego scenariusza raczej nikt nie zakłada.

Stelios Andreou Eurasia Sport Images Getty Images

Stelios Andreou Marcin Golba AFP





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