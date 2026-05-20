Rozstanie z Legią, Widzew tylko na to czekał. Papszun dostał przełomową wiadomość

Wraz z końcem czerwca wygasają kontrakty wielu zawodników Legii. Spore grono latem ma opuścić Warszawę. Typowano, że taką drogę obierze także Bartosz Kapustka. Ostatecznie na prośbę Marka Papszuna "Wojskowi" przedłużyli jednak z nim kontrakt. Przekonać do pozostania nie udało się za to Radovana Pankova.

Zmiany kadrowe w Legii. Elitim jednak zostanie?

Niedługo wygaśnie także umowa Juergena Elitima, który stał się dla nowego szkoleniowca jednym z absolutnie kluczowych zawodników. Mimo to widmo utraty Kolumbijczyka, który trafił na orbitę zainteresowań Widzewa Łódź było coraz wyraźniejsze.

Przełomową wiadomość ws. przyszłości 26-latka Papszun miał otrzymał w ostatnich dniach. Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" ujawnił, że Legia Warszawa jest blisko porozumienia z pomocnikiem ws. nowego kontraktu.

Mam dobre sygnały. To nie jest jeszcze dopięte na ostatni guzik, ale jest bliżej niż dalej przedłużenia współpracy z Jurgenem Elitimem. Jest spora szansa, że zostanie w klubie i jest taka intencja obu stron, żeby to zrobić

Byłby to zwrot akcji, który z pewnością ucieszy szkoleniowca stołecznej ekipy. Rewolucja kadrowa często wymaga ogromu pracy, a nie zawsze kończy się uzyskaniem zgranej i dobrze funkcjonującej ekipy. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest wspomniany Widzew.

Elitim w bieżącym sezonie zanotował w barwach Legii 35 występów. Przełożyło się to na trzy gole i sześć asyst. Pod wodzą Marka Papszuna stał się on jednym z absolutnych filarów Legii.

