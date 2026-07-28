Sprawa ciągnie się już blisko trzy lata. W sierpniu 2023 r. w Radłowie pod Tarnowem doszło do bójki kiboli, w której zginął jeden z jej uczestników. Od tamtego wydarzenia część środowisk kibicowskich bojkotuje fanów Wisły Kraków.

Do tej pory protest przybierał dwie formy: kibice gości nie przyjeżdżali na Reymonta, a także nie wpuszczali sympatyków Wisły na swoje stadiony pod różnymi pretekstami. Wydawało się, że sytuacja zmieni się po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, gdy Wisła nie pojechała na mecz do Wrocławia, bo Śląsk nie chciał wpuścić jej kibiców i ostatecznie spotkanie nie odbyło się. Na dziś sprawa nie jest jednak tak oczywista.

"Ten bojkot po prostu przestał działać", ale nie dla wszystkich

Po awansie Wisły do Ekstraklasy na jej stadion postanowili przyjechać fani GKS-u Katowice, którzy dużą grupą wspierali swój zespół w niedzielnej potyczce przy Reymonta. Między sobą fani z Katowic kolportowali uzasadnienie wyjazdu, z którego wynikało, że podjęli taką decyzję, bo - jak napisano - "ten bojkot po prostu przestał działać".

Już pod koniec zeszłego sezonu Wisła została wpuszczona na wszystkie sektory gości, bo kluby bały się milionowych kar […] Jakie to jest wykluczenie, gdy Wisła może wspierać swój klub na wyjazdach, ale dana ekipa już ma pozostawić swoją drużynę samą na wyjeździe?

Okazuje się jednak, że ich zdania nie podzielają wszyscy kibice w Polsce, ponieważ z przyjazdu do Krakowa zrezygnowali teraz fani Wisły Płock.

"W związku z brakiem złożenia zamówienia na bilety przez Wisłę Płock mecz #WISWPŁ odbędzie się bez udziału kibiców drużyny przyjezdnej. Tym samym do wolnej sprzedaży zostały włączone sektory G3, G4 i G5" - napisali Krakowianie w mediach społecznościowych.

Kibice Wisły Kraków jadą na mecz z Piastem Gliwice

Ważniejsza informacja dla fanów 13-krotnych mistrzów Polski jest taka, że na pewno wszystkie stadiony w kraju nie pozostają dla nich zamknięte. Wiadomo już, że wiślacy będą mogli pojechać na sobotnie spotkanie z Piastem Gliwice. Wisła zawnioskowała o przydzielenie maksymalnej puli biletów i otrzymała ich 500, a więc pięć procent pojemności stadionu (czyli dokładnie tyle, ile stanowią przepisy).

Z naszych informacji wynika, że Piast nie robił większych problemów z przyznaniem biletów, ale nie wiadomo, jak zachowają się inne kluby. Kolejny mecz wyjazdowy Krakowianie zagrają w Zabrzu z Górnikiem (15 sierpnia).

Piotr Jawor

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News

Oprawa Wisły Kraków w meczu z Wrexham Piotr Jawor/ materiały własne materiały prasowe

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

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