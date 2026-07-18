Rozkochał w sobie cały świat, Wieczysta ruszyła do akcji. Przełom ws. bohatera MŚ

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zbliżają się do ostatecznego rozstrzygnięcia. Przed nami już tylko dwa spotkania - mecz o 3. miejsce między Francuzami a Anglikami oraz finałowe spotkanie, w którym udział wezmą reprezentanci Hiszpanii oraz Argentyny.

Podczas trwania amerykańskiej imprezy byliśmy świadkami wielu innych nieprawdopodobnych historii. Jedną z nich dostarczyli nam reprezentanci Republiki Zielonego Przylądka. Ekipa ta, jeszcze przed startem zmagań, skazywana była na niemal pewną porażkę. Wyspiarze postanowili jednak zaskoczyć wszystkich, remisując pierwsze spotkanie fazy grupowej z Hiszpanami (0:0).

Ich kolejne starcia z Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0) również zakończyły się podziałami punktów. To otworzyło im natomiast drogę do fazy pucharowej MŚ. Tam polegli w starciu z wyżej wspomnianymi Argentyńczykami. Stawili oni jednak obrońcom tytułu godny podziwu opór.

Vozinha jednak nie dla Wieczystej? Nowe doniesienia ucinają spekulacje

Jednym z niekwestionowanych bohaterów Republiki Zielonego Przylądka stał się ich podstawowy golkiper - 40-letni Vozinha. To właśnie dzięki jego postawie wyspiarze mogli cieszyć się historycznym występem swojej reprezentacji na MŚ. Dobra forma Vozinhi przyczyniła się także do ogromnego wzrostu zainteresowania na rynku transferowym.

W pewnym momencie mówiono, że golkiper Republiki Zielonego Przylądka znalazł się na liście życzeń Wieczystej Kraków. Doniesienia te potwierdził zresztą wiceprezes krakowskiej ekipy Sławomir Peszko. Od tego komunikatu minęło jednak trochę czasu. Jak obecnie przedstawia się sytuacja bohatera mundialu?

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Aktualizację w tej sprawie przekazał światowej sławy dziennikarz sportowy Fabrizio Romano. Okazuje się, że wizja przenosin Vozinhi do tegorocznego beniaminka Ekstraklasy znacząco się oddaliła.

- Colo Colo prowadzi negocjacje w sprawie pozyskania na zasadzie wolnego transferu bramkarza z Republiki Zielonego Przylądka, Vozinhi. Klub złożył wstępną ofertę, na którą przedstawiciele zawodnika odpowiedzieli kontrpropozycją. Colo Colo wkrótce podejmie decyzję, wybierając między Vozinhą a Santiago Mele. Vozinha ma również inne oferty z Ameryki Południowej - podaje Romano.

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda East News

Vozinha, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Sławomir Peszko Grzegorz Wajda Reporter





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