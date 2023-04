Równowaga w tabeli zachowana. Podział punktów w Płocku

Bezbramkowa pierwsza połowa

W 10. minucie Semedo miał kolejną znakomitą okazję, kiedy po błędzie i zbyt krótkim odegraniu Martina Sulka przejął piłkę i starał się minąć Bartłomieja Gradeckiego . Wyrzucił się do lewej strony, ostatecznie trafiając w słupek z ostrego kąta . W 20. minucie strzałem z dystansu próbował zaskoczyć Wolski, ale problemów z interwencją nie miał Gabriel Kobylak .

Chwilę później kapitalnie zaprezentował się Kobylak, który wybronił strzał z bliskiej odległości Mateusza Szwocha . Mimo czujności golkipera okazało się, że pomocnik gospodarzy był na spalonym . W odpowiedzi, do uderzenia z dystansu ładnie złożył się Machado , któremu naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia .

Niedzielny podział punktów w Płocku

Co nie udało się Portugalczykowi wtedy, udało się w 53. minucie. Po dośrodkowaniu Roberto Alvesa z rzutu wolnego na wysokości pola karnego, odnalazł się on najlepiej w obrębie "szesnastki" i głową skierował piłkę do siatki, wyprowadzając gości na prowadzenie. Zespół Lewandowskiego miał w tej fazie meczu wyraźną przewagę. Chwilę później Rocha znów stanął przed szansą na oddanie groźnego strzału, ale rzutem na taśmę został zablokowany przez Sulka.