Kibice Legii Warszawa w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przeżyli prawdziwy rollercoaster. Po nieudanej kadencji Edwarda Iordanescu oraz jeszcze gorszym okresie pracy Inakiego Astiza "Wojskowi" kończyli ubiegły rok na samym dnie tabeli Ekstraklasy. Takie warunki na samym początku swojej przygody z Legią zastał Marek Papszun.

Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa w debiucie przegrał 1:2 z Koroną Kielce. Finalnie okazało się, że przez bardzo długi czas była to jedyna porażka Papszuna w roli trenera Legii. Warszawianie systematycznie punktowali, lecz stosunkowo późno odskoczyli od strefy spadkowej na tyle, że mogli odczuć pewien komfort.

Do praktycznie samej końcówki ostatniej 34. kolejki wszystko wskazywało na to, że Legia pomimo koszmarnego sezonu finalnie zagra w europejskich pucharach. "Wojskowi" wygrali na swoim boisku 4:0 z Motorem Lublin, a to przy porażkach Zagłębia Lubin i GKS-u Katowice dawało upragnione piąte miejsce. Do czasu, bo w 96. minucie "Gieksę" do Europy wprowadził Marcel Wędrychowski.

Zmiany w Legii Warszawa. Będzie nowy dyrektor sportowy oraz dyrektor skautingu

Legia tym samym po raz pierwszy od sezonu 2022/23 nie wystąpi w europejskich pucharach. Zanim jednak taki werdykt zapadł, wiadomym było, że w Legii dojdzie do prawdziwej rewolucji kadrowej. Ta zaczęła się w zasadzie już w momencie zatrudnienia Papszuna, gdy sztab szkoleniowy opuścili Arkadiusz Malarz i Krzysztof Dowhań. Niedługo później z Legii odszedł dyrektor akademii Marek Śledź, który nie był w najlepszych relacjach z nowym trenerem.

O najnowszych zmianach na stanowiskach decyzyjnych w Legii informuje "Przegląd Sportowy Onet". Nowym dyrektorem sportowym ma zostać Piotr Zasada. Nie jest to anonimowa postać przy Łazienkowskiej. Zasada w przeszłości pracował m.in. jako wicedyrektor akademii, a ostatnio był dyrektorem skautingu. Marek Wawrzynowski w swoim tekście określa go mianem "zaufanego pracownika Dariusza Mioduskiego".

Posadę dyrektora skautingu ma objąć doskonale znana kibicom Legii postać, która wraca do klubu po kilku latach. Mowa tutaj o Radosławie Kucharskim, którego zatrudnienia gorącym zwolennikiem miał być Papszun. Kucharski w przeszłości pracował przy Łazienkowskiej jako dyrektor sportowy oraz odpowiadał za skauting. 45-latek wciąż pozostaje dyrektorem sportowym Wisły Płock.

Legia Warszawa zakończyła sezon na szóstej pozycji w Ekstraklasie. Sobotni mecz z Motorem Lublin był pożegnaniem z drużyną dla Kacpra Tobiasza, Juergena Elitima oraz Radovana Pankova.

