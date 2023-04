Rosyjska ruletka w Ekstraklasie. Na kogo wypadnie, też żegna się z ligą

Ekstraklasa: Kto spadnie z ligi?

Wygląda więc na to, że pierwszy spadkowicz jest już znany. Do Fortuna 1 Ligi zdegradowane będą natomiast jeszcze dwa kolejne kluby. Które? - Na 90% znamy drugiego spadkowicza. Przypomnę, że rozmowa na temat utrzymania zaczyna od 36 punktów. Lechia Gdańsk - bo o niej mowa - ma obecnie 26. Zakładając że w Częstochowie i z Legią Warszawa wygrać się nie uda, gdańszczanie musieliby wygrać wszystkie pozostałe cztery mecze. Ewentualnie mogą też liczyć na cud, że dwa inne zespoły z dołu tabeli będą przegrywać seryjnie, przy czym wówczas Lechia i tak sama musiałaby zdobyć dziesięć punktów - wskazał nasz rozmówca.

A co z trzecim spadkowiczem? Tutaj, jak podkreślił Klimek, sprawa nie jest przesądzona. Niewykluczone, że rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce sezonu. - Jest dwóch głośnych kandydatów : Śląsk Wrocław (który gra dramatycznie) i Zagłębie Lubin (które ma mało punktów i perspektywę grania meczów z bezpośrednimi rywalami, czyli Koroną Kielce i Lechią Gdańsk na wyjeździe, a także delegację do Częstochowy w ostatniej kolejce, gdzie o punkty może być równie trudno) - wskazał analityk.

To jednak nie wszystko. Uwikłanych w walkę o utrzymanie jest więcej. - Czterech nieco cichszych, ale realnych spadkowiczów, to Radomiak Radom, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Korona Kielce. Dla każdego z nich wygranie dwóch meczów z ostatnich sześciu praktycznie przesądza jednak o pozostaniu w lidze. Stali Mielec i Wiśle Płock brakuje z kolei po jednej wygranej do pełnego komfortu, gdyż jest wręcz niemożliwe, by spaść z wynikiem 39 punktów (Stal ma korzystne bilanse z całym dołem, zatem 38 starcza) - dodał Klimek.