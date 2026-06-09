Przez ostatnie trzy sezony Afimico Pululu był jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. Urodzony w Angoli napastnik do Jagiellonii Białystok trafił z niemieckiego Greuther Furth i z marszu stał się główną gwiazdą "Jagi".

W debiutanckim sezonie wraz z Jagiellonią sięgnął po mistrzostwo Polski, a kilka miesięcy później był główną twarzą znakomitej kampanii Białostoczan w Europie zakończonej ćwierćfinałem Ligi Konferencji. Jak już jednak wiadomo, 27-latek zdecydował o odejściu z Jagiellonii Białystok.

Odejście Pululu byłoby dużą stratą dla całej Ekstraklasy. W pogoń za jego podpisem ruszyły zamożniejsze polskie kluby. Zaskakujące doniesienia wypływają z Rosji. Zdaniem tamtejszych mediów zakusy na byłego zawodnika Jagiellonii robi jeden z gigantów.

Rosyjski gigant zainteresowany gwiazdą Ekstraklasy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis "RB Sport" usługami Pululu zainteresowany ma być Łokomotiw Moskwa - jeden z bardziej utytułowanych rosyjskich klubów w historii. Jest to trzecia drużyna ostatniego sezonu tamtejszej Ekstraklasy. Z oczywistych względów Łokomowitu ani żadnego innego klubu z Rosji nie zobaczymy w europejskich pucharach.

Polskim kibicom Łokomotiw kojarzyć się może głównie z dwoma byłymi reprezentantami Polski, którzy w przeszłości grali w tym moskiewskim klubie. Mowa o Grzegorzu Krychowiaku i Macieju Rybusie, którego postać w kontekście Rosji cały czas wzbudza ogromne kontrowersje.

Rosjanie nie są rzecz jasna jedynymi klubami zainteresowanymi zatrudnieniem Pululu. Od początku w jego kontekście głośno było o Widzewie Łódź. Wkrótce później do tego wyścigu dołączyli również Górnik Zabrze oraz Wieczysta Kraków.

Jeśli chodzi o kluby zagraniczne przewijały się takie marki jak cypryjskie Pafos, serbska Crvena zvezda Belgrad czy azerski Karabach Agdam. Zdaniem "RDC Zone" w ostatnich dniach znacząco wzrosły akcje belgijskiego Cercle Brugge.

Pululu przez trzy lata gry w Jagiellonii Białystok zanotował 56 goli strzelonych w 134 rozegranych spotkaniach. Z Białostoczanami napastnik sięgnął po mistrzostwo Polski, brązowy medal Ekstraklasy oraz triumf w Superpucharze. Markę w Europie Pululu wyrobił sobie znakomitą postawą w Lidze Konferencji, gdzie "Jaga" dotarła kolejno do ćwierćfinału i 1/8 finału.

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Grzegorz Krychowiak w barwach Łokomotiwu Moskwa KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP