Rosjanie chcą gwiazdę Ekstraklasy, a to nie koniec. Sensacyjne doniesienia

Afimico Pululu bez dwóch zdań zdążył już odcisnąć znaczące piętno nie tylko na historii Jagiellonii Białystok, ale i całej Ekstraklasy w ogóle, święcąc też przy okazji sukcesy i na poletku europejskim - wszak mówimy tu o niegdysiejszym królu strzelców Ligi Konferencji.

Nie dziwi więc, że dalsze losy napastnika, którego kontrakt z "Dumą Podlasia" wygaśnie formalnie 30 czerwca, budzą olbrzymie zainteresowanie - zwłaszcza, że futbolista na brak zainteresowania z pewnością nie narzeka.

Pululu odrzucił Górnik Zabrze. Zwrot akcji ws. gwiazdora

W ostatnim czasie mówiło się sporo o tym, że Pululu z chęcią widzieliby u siebie włodarze Widzewa Łódź czy Wieczystej Kraków, niczym bumerang powracały także plotki o potencjalnym transferze do wicemistrza kraju, Górnika Zabrze.

Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu Goal.pl, który od dłuższego czasu uważnie śledzi sytuację 27-latka, wskazał jednak, że ekipa z Górnego Śląska może zapomnieć o gwiazdorze - ten ma nie być zainteresowany przenosinami na Roosevelta.

Pululu na celowniku rosyjskiego giganta. To byłby koniec marzeń o europejskich pucharach na pewien czas

To jednak nie wszystko - Koźmiński potwierdził także to, o czym jako pierwszy informował rosyjski portal "RB Sport" - że Pululu znalazł się w obszarze zainteresowań Lokomotiwu Moskwa. Nie trzeba przy tym wspominać, że tego typu przenosiny wywołałyby olbrzymie kontrowersje.

Lokomotiw to jeden z najbardziej utytułowanych rosyjskich klubów - m.in. czterokrotny mistrz kraju. W poprzednim sezonie zajął on trzecie miejsce w tamtejszej ekstraklasie, za FK Krasnodar i Zenitem Sankt Petersburg. Niezależnie od sukcesów na krajowym podwórku jednak drużyna ta w najbliższym czasie, z uwagi na restrykcje UEFA, nie będzie mogła występować w europejskich pucharach.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





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