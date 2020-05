Już dziś po ponad dwumiesięcznej przerwie rozgrywki wznowi PKO Ekstraklasa. - Czasami oglądam Ekstraklasę. Szczególnie jeśli są jakieś fajne i ciekawe mecze - mówił w przeddzień restartu Robert Lewandowski. I dodaje, że sam jest zaskoczony swoją doskonałą formą fizyczną.

- Głównie zwracam uwagę na Lecha i Legię. Nie będę mówił, że oglądam całe spotkania, ale skróty czy końcówki, jeśli tylko jestem w domu i mam czas, to jak najbardziej. Sentyment do Ekstraklasy pozostał - powiedział Lewandowski w programie Canal + "Dobry wieczór. Ekstraklasa".

To właśnie z tymi dwoma klubami, a także ze Zniczem Pruszków, związany był przed wyjazdem do Niemiec Lewandowski. Zdecydowanie lepiej poszło mu w "Kolejorzu", z którym zdobył mistrzostwo Polski i grał w europejskich pucharach.



- W Ekstraklasie grałem wiele lat, a poza tym jest tam wielu zawodników, których dobrze znam i z którymi miałem okazję występować - dodał napastnik Bayernu Monachium.



Lewandowski, który jest na jak najlepszej drodze do kolejnego tytułu mistrza Niemiec, jest zdania, że jeszcze za wcześnie na gratulacje.