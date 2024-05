Korona Kielce miała przed sobą w niedzielę jasne zadanie - pokonać u siebie Piasta Gliwicę. "Scyzory" zdawały sobie sprawę, że jeśli mają punktować, to znacznie łatwiej przychodzi im to na własnym stadionie, a domowych meczów zostało im jak na lekarstwo. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby im wygrzebać się ze strefy spadkowej - co najmniej do poniedziałku. Misja zakończyła się jednak niepowodzeniem. Kielczanie zdołali odrobić straty z pierwszej połowy, ale ostatecznie zdołali tylko zremisować (1:1). Tym samym na trzy mecze przed końcem sezonu pozostają "pod kreską".