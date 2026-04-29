Legia Warszawa prowadzona od początku roku przez Marka Papszuna wciąż nie jest pewna utrzymania w Ekstraklasie. Sytuacje "Wojskowych" mocno skomplikowała wysoka porażka 0:4 z Lechem Poznań. Klęska z mistrzem Polski spowodowała, że najbliższe spotkanie z Widzewem Łódź będzie typowym starciem "za sześć punktów".

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, utrzymując zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Porażka w starciu z Łodzianami sprawi, że drużyna Papszuna na trzy mecze przed końcem sezonu wyląduje w zagrożonej strefie. Po meczu z Widzewem Legia zagra jeszcze z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Lechią Gdańsk oraz Motorem Lublin.

Bez względu na ostateczny finał tego sezonu Legię Warszawa latem czeka spora rewolucja kadrowa. Już teraz wiadomo o kilku zawodnikach, którzy mają opuścić klub. Najprawdopodobniej ta lista będzie rosła.

Bartosz Kapustka odejdzie z Legii Warszawa. Może obrać egzotyczny kierunek

We wtorek oficjalnie swoje odejście z Legii ogłosił Radovan Pankov. Serb w specjalnym oświadczeniu podziękował kibicom warszawskiego klubu, dodając jednocześnie, że decyzja o wyjeździe nie była dla niego łatwa. Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" nieoficjalnie ustalił, że Pankov jest bliski przeprowadzki do Japonii. Jeden z tamtejszych klubów zaoferował Serbowi zdecydowanie lepsze warunki finansowe.

Najprawdopodobniej Legię już latem opuści Kacper Tobiasz. Kontrakt bramkarza z klubem wygaśnie już latem i na ten moment niewiele wskazuje, by ten został przedłużony. Do tej sprawy odniósł się nawet Michał Żewłakow. - Rozmawiałem z nim przed nowym rokiem. Dostałem odpowiedź, że forma kontraktu, która została mu zaproponowana i jej wysokość, mu nie pasuje. Wydaje mi się zatem, że Kacper obrał już inny kurs - skomentował dyrektor sportowy Legii na antenie Canal+ Sport.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo z Legią pożegna się także Bartosz Kapustka. Klub nie ma zamiaru przygotowywać dla 29-latka nowej umowy, przez co jego dni przy Łazienkowskiej są policzone. Były zawodnik m.in. Leicester City może kontynuować karierę w bardzo egzotycznym kierunku.

Zdaniem kazachskiego dziennikarza Eldara Amanbajewa usługami Kapustki żywo zainteresowane mają być dwa kluby kazachskiej ekstraklasy. Chodzi o uczestnika europejskich pucharów w przyszłym sezonie, a także drużynę należącą do czołówki ligowej tabeli. W przypadku Kapustki nie jest to nowy kierunek - o zainteresowaniu ze strony klubów z Kazachstanu mówiło się już zimą.

Mecz Legii z Widzewem Łódź zostanie rozegrany w piątek 1 maja o godzinie 20:30. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

