Rewolucja w Legii. Papszun ujawnił aż pięć nazwisk. Przegrali finansowo

W sobotę odbędą się ostatnie mecze tego sezonu PKO Ekstraklasy. W 34. kolejce Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin. Goście mają już pewne utrzymanie, ale emocji nie zabraknie, bo gospodarze realnie są wciąż w grze o piąte miejsce dające eliminacje do Ligi Konferencji. Potrzebują swojego zwycięstwa, wygranej Pogoni nad GKS-em Katowice w Szczecinie oraz braku wiktorii Zagłębia Lubin z Jagiellonią w Białymstoku.

Jestem upoważniony, żeby przekazać te informacje. Chcemy, żeby kibice wiedzieli wcześniej, których zawodników będziemy żegnać po meczu. Będą jutro pożegnani przez klub. Mam nadzieję, że z należytymi honorami pożegnamy ich po zwycięskim spotkaniu

Pięć odejść z Legii Warszawa, a mogą być kolejne. Trzeba czekać na decyzje

51-latkowi szkoda jest szczególnie tych dwóch pierwszych, bo chciał ich pozostania. - Niestety nie byliśmy w stanie rywalizować finansowo z ofertami, które otrzymali - przyznał bez owijania w bawełnę. Patrykowi Kunowi postanowiono nie przedłużać wygasającego kontraktu, a cena wykupu wypożyczonego na ten sezon ze Sparty Praga Krasniqiego była zbyt wysoka. - Temat prawie nie istniał - przyznał ws. Kosowianina Papszun.

To może nie być koniec odejść. Nie wiadomo, co z Arturem Jędrzejczykiem i Jeanem-Pierre Nsame.

- To są jeszcze otwarte tematy. Dlatego jutro nie żegnamy tych zawodników. W przypadku Artura wiemy, że to legenda Legii i niezależnie od tego, czy będzie dalej grał, czy zakończy karierę, takie pożegnanie powinno być wyjątkowe i poświęcone wyłącznie jemu. Jeśli chodzi o Nsame, decyzja jeszcze nie zapadła, bo sytuacja kadrowa nadal nie jest do końca jasna. Nie możemy kontraktować kolejnych zawodników, jeśli nadal mamy w kadrze piłkarzy, których nie widzimy w przyszłym sezonie, a którzy wciąż mają ważne umowy - powiedział (cytaty za Legia.net i profilem na X Legii).

Na Łazienkowskiej szykuje się więc solidne przewietrzenie szatni. Trener przyznał, że niektórych graczy nie mogą jeszcze zakontraktować, bo są w kadrze zawodnicy, których klub nie widzi na przyszłą kampanię. Dyrektor sportowy Fredi Bobić będzie miał sporo pracy. Przed nim pierwsze pełne okienko transferowe z byłym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa.

Radovan Pankov

Ermal Krasniqi z Legii Warszawa

Patryk Kun

Juergen Elitim





