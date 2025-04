Legia Warszawa jest w specyficznym momencie sezonu - "Wojskowi" zdają się mieć już wyłącznie iluzoryczną szansę na mistrzostwo Polski, za to wciąż mogą zdobyć trofeum Ligi Konferencji, choć naturalnie będzie to skrajnie trudne zadanie. Do tego są jednak o krok od sięgnięcia po krajowy puchar, a wszystko to sprowadza się do jednego mianownika - możliwości gry w europejskich zmaganiach również w kolejnej kampanii. Zamknięcie sobie takiej furtki (choć nie tylko niej samej) będzie zaś prawdopodobnie oznaczać potężną wyprzedaż graczy, w tym wielkich gwiazd.