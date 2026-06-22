Rewolucja w klubie Ekstraklasy, prezes powiedział "pas". To już oficjalne

Powoli do treningów wracają ekipy PKO BP Ekstraklasy. Nowy sezon rozpocznie się dokładnie 24 lipca, a niektóre ekipy już rozpoczęły przygotowania. Mimo to w mediach pojawiają się liczne informacji ws. ewentualnych transferów. A co ciekawe, również wokół roszad w strukturach klubu.

W poniedziałek pojawiły się w mediach szokujące wieści ws. prezesa Piasta Gliwice, czyli Łukasza Lewińskiego. Ten według niektórych źródeł miał się zdecydować na rezygnację ze stanowiska. Mimo to konkretów brakowało. Aż do późniejszych godzin popołudniowych. Wówczas klub przekazał oficjalne oświadczenie.

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Klub przekazał, że Lewiński kończy swoją pracę na stanowisku prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA. Co ciekawe, obowiązki będzie sprawował jeszcze przez niecały miesiąc - do 20 lipca. Do tego nie zabrakło podziękowań za wykonaną pracę.

- Informujemy, że Łukasz Lewiński kończy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA. Swoje obowiązki będzie sprawował do 20 lipca 2026 roku. Panie Prezesie, pragniemy podziękować za odpowiedzialność, zaangażowanie oraz serce wkładane każdego dnia w funkcjonowanie klubu. Życzymy powodzenia w realizacji kolejnych planów oraz wyzwań - czytamy.

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Dotychczasowy prezes stanowisko piastował od czerwca 2024 roku. W trakcie jego kadencji klub dwukrotnie utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej, co mimo wielu przeciwieństw losu, a także niejednokrotnie wątpliwej formie spadkowej należy traktować jako mały sukces.

Igor Drapiński, Piast Gliwice Piotr Matusewicz East News

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News





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