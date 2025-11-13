Rewolucja w Ekstraklasie, nadchodzi wielka zmiana. Na to długo czekano

Ciągle do przodu idzie polska piłka. W kolejnym sezonie z rzędu mamy okazję do oglądania przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy w europejskich pucharach. Co więcej, kampania 2025/2026 jest pierwszą w historii, gdy w fazie ligowej zameldowały się wszystkie drużyny biorące udział w kwalifikacjach.

Do tego coraz lepiej zdaje się prezentować reprezentacja Polski Jana Urbana, która już w piątek rozegra z Holandią kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Co ciekawe, poza pionem sportowym do rewolucji ma także dojść w kwestii sędziowskiej, a wszystko do życia może wejść już podczas wiosennej rundy rozgrywek Ekstraklasy. Jak przekazał Piotr Wołosik w programie "Ofensywni" niebawem może dojść do... sprawdzianu arbitrów. Wszystko w celu lepszego zrozumienia decyzji sędziowskich przez kibiców.

Będzie rewolucja, to może stać się faktem już niebawem

Zdaniem dziennikarza podczas najbliższej przerwy między rundami ma dojść do obozu w Turcji, gdzie odbędzie się odbędzie się sprawdzian arbitrów. Chodzi o podawanie komunikatów decyzji VAR na cały stadion.

- Konkretyzuje się obóz zimowy dla sędziów w Turcji. Będzie tam kilkudziesięciu polskich arbitrów, w tym ok. 10 pań. Tam będzie sprawdzian dotyczący komunikowania swoich decyzji kibicom. [...] Do wyuczenia będzie 20 komunikatów [...] Sędziowie sprawdzą się w wystąpieniach publicznych, bo to jednak jest mnóstwo osób na stadionie i trzeba im to odpowiednio przekazać. Do tego trzeba mieć trochę odwagi, a języka w gębie można zapomnieć, a ma to być jasne, zrozumiałe i przejrzyste - powiedział cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Tym samym PKO BP Ekstraklasa może dołączyć niebawem do takich lig, jak Premier League czy portugalska Liga Portugal, gdzie komunikaty sędziowskie po analizach VAR są ogłaszane na cały stadion. Ostatnie spotkania aktualnej rundy Ekstraklasy odbędą się 8 grudnia. Liga do gry wróci 30 stycznia. Możliwe, że drużyny do rywalizacji wrócą wraz z komunikatami sędziowskimi.

