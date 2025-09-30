Rewelacja sezonu od kulis. "Gdyby był zdrowy, nie trafiłby do Polski"

Wstępna faza sezonu, czyli ta trwająca do momentu rozpoczęcia gry w fazie ligowej europejskich pucharów, to okres, który kłamie jak żaden inny. Część z drużyn jedzie siłą rozpędu, robiąc wynik ponad posiadany stan. Inni wręcz przeciwnie - uwikłani w grę w pucharowych eliminacjach, gubią ligowe punkty choćby wskutek wymuszonej rotacji. Tabela jest poszatkowana przez zaległe spotkania, a sama próbka czasu - gramy dopiero od dwóch miesięcy - też jest zbyt krótka, by wyciągać daleko idące wnioski. Dlatego próba oceny tego, co do tej pory się wydarzyło, jest obarczona sporym ryzykiem przestrzelenia. Ale czy w każdym przypadku?

Gdyby dziś zakończyć sezon, Polskę w europejskich pucharach 2026/27 reprezentowałyby: Górnik Zabrze, Cracovia, Korona Kielce i Jagiellonia Białystok, która przeskoczyła niedawno rewelację początku ligi - Wisłę Płock. Dla Jagiellonii miejsce w tym gronie jest czymś naturalnym - to klub, który wymieniamy jednym tchem z najlepszymi. A jak ocenić resztę? Górnik - bardzo ciekawy skład, jednak nawet Lukas Podolski w ostatnim wywiadzie dla Interii wyraźnie zaznaczył, że jego klubu nie stać na walkę o tytuł, gdy wewnętrznie targany jest milionem problemów, zwłaszcza finansowych. Korona odbiera nagrodę za wizję klubu, dobrze zarządzanie i powierzenie zespołu w ręce Jacka Zielińskiego, ale pytanie o tracenie na dystansie mimo wszystko wydaje się zasadne. Wisła - umówmy się, każdy w Płocku w ciemno wziąłby scenariusz z miejscem w środku tabeli na koniec sezonu. I w tym wszystkim jest jeszcze Cracovia. Klub, który z czwórki niespodziewanych lokatorów polskiego top 5, wydaje się jedynym naprawdę gotowym na sukces.

Cracovia mocno nastawiona na puchary

To, że Cracovia chce czegoś więcej, nie jest niczym nowym. Apetyty rozbudził poprzedni sezon, swoją drogą rozpoczęty w podobnym stylu do obecnego. Po bardzo udanej jesieni, Pasy zdecydowały się nie sprzedawać Benjamina Kallmana, absolutnej gwiazdy zespołu, na sprzedaż której był ostatni dzwonek - Kallmanowi kończył się kontrakt i alternatywą było jego odejście za darmo po rozgrywkach. Prezes Mateusz Dróżdż przekalkulował sobie jednak, że do europejskich pucharów jest na tyle krótka droga, że brak pieniędzy z transferów zbilansuje mu się po awansie. Skończyło się na niczym.

Dobry początek wtedy i teraz różnią się jednak znacząco, gdy spojrzymy na jakość kadry. Wtedy - jesienią 2024 - balansowanie wokół pierwszej trójki było (a jakże na tym etapie sezonu) robieniem wyniku ponad stan. Dziś - wypadkową działań z ostatnich miesięcy.

Rok temu celem stawianym przed Dawidem Kroczkiem, ówczesnym trenerem, było zajęcie miejsca w górnej ósemce. Kroczkowi się udało, nawet z zapasem, bo Cracovia ostatecznie była szósta, ale z pracą musiał się pożegnać, gdyż tendencja w patrzeniu jesień-wiosna była spadkowa. Sam fakt pożegnania się z trenerem, który doprowadził do najwyższego miejsca od lat był już sygnałem, że w Cracovii nie chcą więcej półśrodków. Kolejnym sygnałem okazało się zatrudnienie Luki Elsnera, trenera wziętego bezpośrednio z ligi francuskiej. Swoją drogą procedura rekrutacyjna musiała stać na bardzo wysokim poziomie, skoro w wyścigu po schedę po Kroczku, oprócz Elsnera brali udział Michal Gasparik (aktualny lider tabeli z Górnikiem Zabrze) oraz Mariusz Misiura (do niedawna lider ligi z Wisłą Płock). Wśród wypowiedzi władz Cracovii rzadko spotyka się wyraziste: walczymy o mistrzostwo/podium, jednak podjęte działania są wystarczająco wyrazistym przekazem.

Drużyna mocniejsza niż przed rokiem

Pytamy Mateusza Dróżdża: Patrzycie na ligę z nadzieją, że skoro cztery kluby będą zaangażowane w grę na dwóch frontach, to Cracovia wchodzi do czołówki?

Prezes Cracovii: - Tak, choć nie może to być główne założenie. Z tyłu głowy oczywiście jest, że puchary mogą mieć jakiś wpływ na naszych rywali, ale przede wszystkim my musimy robić swoje.

I Cracovia robi. Jej okno transferowe, mimo iż finansowo nie tak bogate, jak w szeregu innych klubów (z wyłączeniem Jagiellonii, więcej wydały wszyscy pozostali, którzy głośno mówili o mistrzowskich lub europejskich aspiracjach: Legia, Lech, Raków, Widzew, Pogoń), było jednym z najlepszych w Ekstraklasie, a każda formacja została wzmocniona w sposób wyrazisty. Dziś w obronie Cracovii biega Bosko Sutalo, dopiero co mający za sobą udany sezon w lidze belgijskiej - mocniejszej przecież od polskiej. Oskar Wójcik jest odkryciem na miarę - być może - powołania wkrótce do reprezentacji Polski. W pomocy wreszcie udało się zakontraktować Mateusza Klicha, którego statystyki aż biją po oczach - nie chodzi nawet o piękną asystę z GKS-em Katowice, a o wpływ na grę Pasów (dziennikarz Mateusz Janiak przytoczył na Twitterze: Cracovia bez Klicha w podstawowej jedenastce: 310 podań na mecz, z Klichem: 479). W ataku jest Filip Stojilković, który wydaje się być nawet lepszą wersją Kallmana. Zanim trafił do Krakowa, dział skautingu przeanalizował go na wskroś pod kątem liczb na platformach statystycznych, dzięki czemu zanim jeszcze wybiegł na boisko, każdy w Cracovii wiedział, co będzie jego atutem (z prędkością na czele).

Mecz z Górnikiem Zabrze (1:1) nie był popisem siły Cracovii, bo to raczej goście byli bliżej zwycięstwa, ale był popisem siły kadry Cracovii: gdy piłkarze podstawowej jedenastki nie byli w stanie rozgryźć ekipy Michala Gasparika, okazało się, że skonstruowana latem ławka ma bardzo dużo jakości. Wyrównującego gola zrobili Otar Kakabadze, Dijon Kameri i Kahveh Zahiroleslam - dwaj ostatni to rezerwowi. Przy czym jakość z tej sytuacji aż się wylewała. A przecież z ławki wszedł jeszcze Milan Aleksić wypożyczony z Sunderlandu. Pod względem kadry Cracovia jest przygotowana do walki o podium lepiej niż 12 miesięcy wcześniej.

Kulisy okna transferowego Cracovii

Rozmawiamy z Jarosławem Gambalem, dyrektorem skautingu w Cracovii, człowiekiem bezpośrednio zaangażowanym w ostatnie okienko transferowe.

Zdołałeś już odpocząć po takim oknie?

- Nie jestem w stanie odpocząć od piłki. Nawet jeśli w teorii to robię, to i tak zajmuję się czymś związanym z piłką. Natomiast jeśli chodzi o ten sezon, na pewno liczymy, że poprawimy miejsce z poprzedniego sezonu.

Jakie są kulisy sprowadzenia Milana Aleksicia z Sunderlandu?

- Jest to zawodnik o wysokim potencjale i nie ma przypadku, że Sunderland dużo zainwestował, by go pozyskać. Dla nas to duża sprawa, że sprowadziliśmy go z opcją wykupu, i to z poziomu Premier League. Szukaliśmy piłkarza na pozycję numer 10, który spełnia nasze wymagania, jeśli chodzi o profil czy motorykę, bo musimy sobie jasno powiedzieć: nie chcemy jednowymiarowych i takich samych dziesiątek, tylko różnorodnych. Milan potrafi ma dryg do gry kombinacyjnej, potrafi dać ostatnie podanie i wykończyć sytuację. Jest bardzo mobilny.

Jak się robi taki transfer?

- Szczegółów nie będę ujawniał, ale bardzo ważne jest to, czy dział skautingu ma kompleksową wiedzę o danym piłkarzu. Nasza sięgała jeszcze czasów, gdy grał w Radnickim w Serbii. Na tamten moment był to zawodnik w naszym zasięgu, ale gdy się pojawiła taka szansa, to ją wykorzystaliśmy. Trzeba mieć dobry timing, ale on się nie bierze z powietrza. Piłkarza trzeba znać, by zareagować błyskawicznie. My zrealizowaliśmy to w 24 godziny.

A jak było z Filipem Stojilkoviciem?

- Mój dobry kolega, Sławek Morawski, był analitykiem w Aarau, w II lidze szwajcarskiej. To były okolice 2021 roku. W tamtym czasie oglądałem dużo meczów Aarau, bo to był pretendent do awansu do szwajcarskiej ekstraklasy. Wtedy poznałem Stojilkovicia. Później, gdy pracowałem w Rakowie, mieliśmy pod obserwacją kilku napastników, i Stojilković był w tym gronie, ale wtedy poza naszym zasięgiem finansowym. Rok temu doszło do sytuacji, w której jego akcje bardzo spadły, miał słabe notowania w Darmstadt. Wtedy nie podjęliśmy jeszcze działań, a on trafił do FK Belgrad, gdzie miał bardzo udany czas. Spełniał nasze wymagania motoryczne i w pewnym momencie zdecydowaliśmy wraz z trenerem i pionem sportowym, by przeprowadzić ten transfer.

Sprowadziliście też Gabriela Charpentiera z Parmy, ale on od grudnia nie grał ze względu na kontuzję ścięgna Achillesa. Nie było ryzyka, że coś tutaj nie wyjdzie?

- Oglądałem jego ostatni mecz przed kontuzją i był najlepszy na boisku. Gdyby był zdrowy, nie byłoby szans, by trafił do Ekstraklasy - już nie mówię, że do Cracovii. Gdyby był zdrowy na początku sierpnia, myślę, że też by nie trafił. Z tego, co kojarzę, miał zainteresowanie z Pafos. We wrześniu uznaliśmy ze sztabem medycznym i pionem sportowym, że go sprowadzimy - tym bardziej, że był Filip, a w odwodzie Kahveh Zahiroleslam, więc byliśmy zabezpieczeni. W ciągu 2-3 tygodni powinniśmy mieć go do dyspozycji.

Nie udało się sprowadzić Monsefa Bakrara. Bardzo przegraliście na wysokość kontraktu z Dinamem Zagrzeb?

- To jest inna liga, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Tu nie było żadnej rywalizacji. Piłkarz miał zdecydowanie lepsze warunki. Podjechało "Ferrari", a on wsiadł.

Jesteście w stanie w jakiejś perspektywie czasowej mieć podobne możliwości finansowe, by Dinamo nie podkupowało następnych Bakrarów?

- Nie wiem, czy to dobry kierunek, by płacić aż takie pieniądze. Tam są bardzo wysokie pensje i zawsze gra o mistrzostwo, z nastawieniem na sukces w europejskich pucharów. A Cracovia to bardzo dobry klub do promowania się i to do lepszych klubów niż Dinamo.

Był jakiś transfer, który przeprowadziliście, mimo iż nie wierzyłeś, że się uda?

- Było kilka, w których musiało zgrać się sporo rzeczy, by się udało - Ajdin Hasić, Bosko Sutalo, Mauro Perković. To ruchy, których nie spodziewałem się, że mogą trafić do Cracovii. Znamy swoje miejsce w szeregu i wiemy, że czasem trzeba poczekać i wykazać się cierpliwością, ale my też mamy co zaoferować - poczynając od świetnej bazy, kończąc na pięknym mieście.

Opcja wykupu Bosko Sutalo - gdybyście chcieli go zatrzymać po wypożyczeniu - przebija wasze możliwości?

- Jeżeli zawodnik ma opcję kupna, to w większości przypadków są to realne kwoty. Prezes Dróżdż nie podpisałby czegoś, bo byłoby niemożliwe do zrealizowania. Jeśli prezes wraz z właścicielem podejmą decyzję o wykupie, to będzie to realne.

Kibice Cracovii Artur Barbarowski East News

Cracovia - Górnik Artur Barbarowski East News