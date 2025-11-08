Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewelacja Ekstraklasy kompletnie rozbita. Nagle wielki zwrot akcji. VAR i zmarnowany karny

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zgodnie z terminarzem 15. kolejki Ekstraklasy w sobotnie popołudnie Motor zmierzył się z Wisłą Płock w Lublinie. Gospodarze strzelanie rozpoczęli już po kilku minutach od pierwszego gwizdka. Byli bardzo bliscy podwyższenia prowadzenia, jednak przyjezdni wcale nie mieli zamiaru schodzić z murawy bez żadnego oczka. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami.

Motor Lublin - Wisła Płock
Motor Lublin - Wisła PłockIreneusz WnukNewspix.pl

Wisła Płock to rewelacja jesiennej rundy Ekstraklasy. Beniaminek prowadzony przez Mariusza Misiurę kapitalnie odnalazł się w elicie. Przed rozpoczęciem 15. kolejki był wiceliderem, kilka dni temu ograł 2:0 Pogoń Szczecin. Co więcej, Wisła nie poniosła porażki w lidze od 19 września. Taki wynik naprawdę może robić wrażenie. Szczególnie biorąc pod uwagę ofensywny, ciekawy styl gry prezentowany przez ekipę z Płocka.

W sobotę "Nafciarze" pojechali do Lublina na mecz z Motorem, który po awansie w Ekstraklasie spędza drugi sezon z rzędu. Celem nadrzędnym jest utrzymanie, jednak już w zeszłej kampanii Motor udowodnił, że ma chrapkę na więcej. Wówczas rozgrywki zakończył na siódmej pozycji. Wszystko to zapowiadało ciekawe stracie.

TOP 5 bramkarskich parad Ligi Konferencji [WIDEO]Polsat Sport

Motor uszczęśliwił kibiców. Nagle VAR wkroczył do akcji. Podział punktów w Lublinie

Zanim na Motor Lublin Arena wybrzmiał pierwszy gwizdek, piłkarze, sztaby i kibice przy akompaniamencie orkiestry zaśpiewali Hymn Polski. Kiedy piłka poszła w ruch, gospodarze bardzo szybko cieszyli się z gola. Na listę strzelców wpisał się Fabio Ronaldo. Cała akcja zawiązała się w okolicach lewego skrzydła. Po dośrodkowaniu Pawła Stolarskiego strzał z główki oddał Karol CzubakFutbolówka odbiła się od słupka, po czym dopadł do niej wspomniany Portugalczyk.

W 14. minucie sam Czubak trafił do siatki w nieco kuriozalnych okolicznościach. Napastnik Motoru po prostu czekał, aż bezpańska, wybita wysoko w górę piłka spadnie na jego głowę. Początkowo wszystko wskazywało na to, że druga bramka będzie zaliczona. Nagle do gry wkroczył VAR, którego sędziowie dopatrzyli się spalonego. Skromne prowadzenie zespołu z Lublina kolejny raz mogło zostać podwyższone.

Gospodarze otrzymali rzut karny po zagraniu ręką Edmundssona w obrębie szesnastki. Do jego wykonania podszedł Bartosz Wolski. Trudno wyobrazić sobie gorszy strzał z jedenastu metrów niż ten, którego autorem był 28-latek. Lekko, niedbale, na wysokości stóp bramkarza, po prostu źle.

Tym sposobem Wisła nadal przegrywała tylko jednym golem. Mimo krótkich fragmentów dłuższego posiadania piłki tego dnia w grze płocczan nie było zbyt wielu pozytywów, przynajmniej w pierwszej połowie. Przed zejściem do szatni doszło jeszcze do awantury. Jej efektem było kilka żółtych kartek. W doliczonym czasie gry świetną okazję zmarnował Ronaldo. Gdyby Motor był skuteczniejszy, spokojnie mógł prowadzić trzema lub nawet czterema bramkami.

Po zmianie stron goście wciąż nie potrafili znaleźć recepty na solidnie grającą ekipę z Lublina. Trener Misiura reagował zmianami, ale nadal Wisła Płock mogła zdobyć premierowej bramki. Za to piłkarze prowadzeni przez Mateusza Stolarskiego konsekwentnie realizowali swój plan, byli bliscy kolejnych trafień, choć tempo meczu nieco przyhamowało.

W końcu Wisła doprowadziła do wyrównania po stałym fragmencie gry. Do piłki w polu karnym wyskoczył Edmundsson, który w pierwszej części gry sprokurował rzut karny. Teraz zawodnik z Wysp Owczych był bohaterem swojego zespołu. Był to wyraźny impuls dla ekipy z Płocka, która nagle przejęła inicjatywę.

W samej końcówce gospodarze dosłownie wcisnęli futbolówkę do siatki. Wszystko zaczęło się od rzutu wolnego, jednak w całej akcji sędzia Damian Sylwestrzak dopatrzył się faulu na jednym z zawodników gości, przez co gol został anulowany. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Podsumowując, arbiter anulował dwa trafienia Motoru Lublin, który przy okazji zmarnował rzut karny. Gospodarze mogą pluć sobie w brodę, za to beniaminek może mówić o niemałym szczęściu.

PKO Ekstraklasa
15. Kolejka
08.11.2025
17:30
Zakończony
Fabio Ronaldo
4'
Andrias Edmundsson
77'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Motor Lublin
Wisła Płock
Rezerwowi

Statystyki meczu

Motor Lublin
1 - 1
Wisła Płock
Posiadanie piłki
63%
37%
Strzały
14
10
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
7
6
Strzały zablokowane
3
2
Ataki
104
51

Zobacz również:

KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe PGE MKS El-Volt Lublin
Superliga kobiet

W Europie jak w ORLEN Superlidze Kobiet! Mistrzynie bliżej awansu

Damian Orłowicz
Damian Orłowicz
Grupa piłkarzy w żółtych koszulkach świętuje zdobycie bramki podczas meczu, jeden z zawodników z numerem 9 wskazuje palcem w stronę trybun, a pozostali podążają za nim z radością na twarzach.
Motor LublinIreneusz WnukNewspix.pl
Grupa piłkarzy w żółtych koszulkach i białych spodenkach świętuje zdobycie gola, przytulając się na środku boiska, w tle widać rozmytą publiczność oraz innych zawodników.
Motor LublinIreneusz WnukNewspix.pl
Zawodnik w żółtej koszulce prowadzi piłkę drużyny piłkarskiej, próbując minąć dwóch przeciwników ubranych w czarne stroje, w tle widać liniowego sędziego z chorągiewką na murawie oświetlonego stadionu.
Motor LublinMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja