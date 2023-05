Rewalacja początku sezonu jeszcze może spaść z Ekstraklasy

Wisła Płock - Stal Mielec. Nieuznany gol na początku

Stal z dużym spokojem może czekać na trzy ostatnie kolejki, bo spadek jej już nie grozi. Siedem punktów nad otwierającym strefę spadkową Śląskiem Wrocław to spora zaliczka. Zwłaszcza że do Mielca 14 maja przyjedzie zdegradowana już Lechia Gdańsk. Wisła ma trudniejsze zadanie, gdyż uda się do Wrocławia. Jeśli Nafciarze przegrają ze Śląskiem, to ich przewaga stopnieje tylko do dwóch "oczek" i dopiero wtedy zrobi się bardzo gorąco.