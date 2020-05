W medialnej przestrzeni pojawiają się informacje, że z powodu dużej liczby zachorowań na koronawirusa, województwo śląskie mogłoby być odcięte od reszty kraju. Takim doniesieniom zaprzeczają jednak władze rządowe. W klubach z Górnego Śląska robią swoje.

Ewentualne zamknięcie województwa śląskiego miałoby fatalny skutek dla Ekstraklasy, której restart przewidziano na 29 maja. W najwyższej klasie rozgrywkowej są przecież trzy ekipy z tego regionu: mistrz Polski Piast Gliwice, Górnik Zabrze oraz beniaminek Raków Częstochowa. Z powodu dużej liczby zachorowań na koronawirusa, głównie dotyczy to kopalń znajdujących się w regionie i pracujących tam górników, już w zeszłym tygodniu na Śląsk przyjechał Główny Inspektor Sanitarny. Powstało dodatkowe laboratorium do badania próbek, a badaniami przesiewowymi objęto górników oraz ich rodziny. W niedzielę wykonano rekordową liczbę 23,4 tysiąca testów.

W poniedziałek na Górny Śląsk przyjechał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, żeby na miejscu ocenić zagrożenie epidemiczne. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że gdyby oddzielić Śląsk od reszty kraju, to mielibyśmy w kraju tendencję spadkową.

Co do blokady terenu objętego pandemią, to taką taktykę zastosowali już w marcu Czesi. W połowie tamtego miesiąca czeskie służby epidemiologiczne podjęły decyzję o zakazie wjazdu i wyjazdu z 21 gmin w kraju (województwie) ołomunieckim oraz jednej w kraju Wysoczyna. Zarządzenie obowiązywało przez dwa tygodnie. Zamknięte zostały drogi dojazdowe do miast Uniczov, Czervenka i Litovel, a odcięte od świata gminy w graniczącym z Polską kraju ołomunieckim, mają łącznie ok. 24 tys. mieszkańców. Wszystko działo się w czasie, kiedy u naszego południowego sąsiada było w tamtym rejonie 25 przypadków zakażenia Covid-19. Według epidemiologów zakażeni mieli kontakt z ok. tysiącem osób. Czechom udało się wyjść z pandemii. Nasi sąsiedzi znoszą już obowiązek noszenia maseczek, które teraz będą obowiązywały tylko w zamkniętych pomieszczeniach, w środkach komunikacji publicznej i w taksówkach.

Do możliwej blokady województwa odniósł się rzecznik rządu Piotr Muller. "Pojawiające się w mediach doniesienia na temat zamykania dostępu do województwa śląskiego są nieprawdziwe. Apelujemy, żeby nie rozpowszechniać fałszywych informacji w tym zakresie" - napisał na Twitterze.

Jak na to wszystko patrzą w śląskich klubach? - Górnicy to górnicy, wiadomo, to ten sam region. Możemy z nimi mieć kontakt, ale póki co, nikt nie zgłaszał obaw i nie było sygnałów z innych klubów. Co będę mówił? Nie mam pojęcia. Nie ma co spekulować. Ani pan, ani ja nie wiemy do końca, jak będzie - podkreśla dyrektor Piasta Bogdan Wilk.

- Co mamy robić? Robimy swoje, a co będzie, to się okaże. Nie od nas to zależy. Jesteśmy teraz na obozie w Arłamowie czyli w miejscu, gdzie w ogóle nie ma zakażeń. Czujemy się tutaj, mogę powiedzieć, bezpieczniej niż w domu - zaznacza działacz gliwickiego klubu.

Piast swój pierwszy mecz po przewidywanym restarcie Ekstraklasy zagra u siebie. Rywalem mistrza Polski przy Okrzei będzie Wisła Kraków.

Michał Zichlarz

Zdjęcie Trening piłkarzy Górnika Zabrze / Andrzej Grygiel / PAP