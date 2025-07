Reprezentant Polski zmienia klub. Transfer sfinalizowany, wyciekły szczegóły

Transfer Maxiego Oyedele od dłuższego czasu wydawał się przesądzony, a teraz padło słynne "Here we go", którym Fabrizio Romano zawsze ogłasza, że ruch został sfinalizowany. Reprezentant Polski ma opuścić Legię Warszawa za kwotę 6 milionów euro, co czyni go trzecim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii klubu. Az 40% tej kwoty trafi jednak do Manchesteru United, czyli macierzystego klubu Oyedele.