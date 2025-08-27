Reprezentant Polski żegna się z Lechem. I to w krytycznym momencie

Oczekiwania kibiców Lecha Poznań po mistrzowskim sezonie 2024/2025 zdecydowanie były bardzo wysokie. "Kolejorz" miał bowiem szansę powalczyć o awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, lecz przygoda ta ostatecznie nie dojdzie w tym sezonie do skutku.

Porażka w dwumeczu z Crveną Zvezdą sprawiła, że ekipa Nielsa Frederiksena automatycznie znalazła się w fazie kwalifikacyjnej do nieco mniej prestiżowej Ligi Europy. Tam poznaniacy trafili na belgijski Genk, który bardzo szybko odarł Poznaniaków ze wszelkich złudzeń. Na domiar złego, mistrzowie Polski od startu rozgrywek zmagają się z istną plagą kontuzji, która dotychczas wyeliminowała z gry aż sześciu kluczowych zawodników. Okazuje się, że to nie koniec osłabień w ekipie Lecha Poznań.

Bartosz Salamon oficjalnie pożegnany. Koniec poznańskiej przygody byłego reprezentanta

Od pewnego czasu krążyły pogłoski jakoby były reprezentant Polski Bartosz Salamon miał rozstać się z "Kolejorzem" do którego trafił w styczniu 2021 roku. 27 sierpnia te doniesienia potwierdził sam klub, który za pomocą swoich mediów społecznościowych poinformował o rozwiązaniu umowy ze środkowym obrońcą.

"Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy" - piszą przedstawiciele obecnych mistrzów Polski.

W czerwcu Lech sięgnął po innego wychowanka - Mateusza Skrzypczaka. Decyzja o zakończeniu współpracy z 34-letnim defensorem, który wedle medialnych doniesień ma stać się zawodnikiem włoskiego Carrarese Calcio, nie wydaje się więc pozbawiona sensu. Moment jej podjęcia zdecydowanie nie sprzyja jednak poznańskiej ekipie. W świetle namnażających się kontuzji dodatkowa opcja w postaci doświadczonego obrońcy z pewnością byłaby o wiele bardziej optymalna dla trenera Frederiksena.

Już za kilkanaście godzin Lech Poznań przystąpi do rewanżowego spotkania z Genkiem. Nie ujrzymy w nim już Bartosza Salamona, a także wielu kluczowych graczy, którzy wciąż zmagają się ze skutkami urazów. Próżno również oczekiwać cudu w postaci hitowego transferu Afimico Pululu, o którym w ostatnich dniach zrobiło się naprawdę głośno. "Kolejorz" uda się więc do Belgii z mocno podziurawioną kadrą oraz czterobramkową stratą, stąd też wielu kibiców oraz ekspertów z miejsca skreśla szansę mistrzów Polski na odwrócenie losów tego dwumeczu.

