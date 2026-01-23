Reprezentant Polski wraca do ojczyzny. Oficjalnie, transferowy hit w Ekstraklasie

Kariera Pawła Dawidowicza w ostatnich miesiącach obrała naprawdę zawiłe tory. Latem 2025 roku, po siedmiu latach spędzonych w Weronie, piłkarz opuścił szeregi tamtejszego Hellasu i miał pierwotnie zamiar kontynuować karierę w saudyjskim Al-Hazem SC.

Po zaledwie miesiącu rozwiązał on jednak kontrakt z bliskowschodnim klubem i nawet nie zdążył on zadebiutować w jego barwach w oficjalnym meczu - powodem całej tej decyzji, jak stwierdził po pewnym czasie Dawidowicz, miały być kwestie rodzinne.

Paweł Dawidowicz oficjalnie w Rakowie Częstochowa. Krótka umowa z opcją prolongaty

Efekt był jednak taki, że piłkarz przez wiele kolejnych miesięcy szukał sobie nowego pracodawcy - i ostatecznie znalazł go... w ojczyźnie. 23 stycznia oficjalnie ogłoszono ruch, o którym spekulowano już od dłuższego czasu - stoper zasilił szeregi Rakowa Częstochowa:

"Medaliki" podeszły do sprawy dosyć asekuracyjnie - i zaproponowały futboliście umowę jedynie do końca czerwca tego roku, choć zawarto w niej też klauzulę potencjalnego przedłużenia. "Paweł, witamy w Rakowie i życzymy powodzenia!" - padło w klubowym oświadczeniu.

PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa w czołówce po piłkarskiej jesieni

"Czerwono-Niebiescy" po rundzie jesiennej zajmują czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając w swym dorobku 29 punktów - czyli o jedno "oczko" mniej od lidera i wicelidera Wisły Płock i Górnika Zabrze.

Dawidowicz po raz ostatni - nie licząc ma się rozumieć meczów kadry - biegał po polskich boiskach w 2014 roku, kiedy to był związany jeszcze z Lechią Gdańsk. Od tego czasu, nie licząc wymienionych już wcześniej drużyn, występował w rezerwach Benfiki, VfL Bochum i Palermo.

