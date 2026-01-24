Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Jest komunikat, będzie walczył o tytuł

Górnik Zabrze ma za sobą nadspodziewanie dobrą rundę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika niespodziewanie włączył się do walki o końcowy triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Po rozegraniu 18 spotkań Górnik jest mocnym kandydatem do mistrzostwa.

Ekipa z Zabrza na tym etapie sezonu zgromadziła dokładnie 30 oczek, co samo w sobie wynikiem nadzwyczajnym nie jest, bo daje średnią poniżej dwóch punktów na mecz, ale w Ekstraklasie wystarczy do walki o tytuł. W tym momencie bowiem liderująca Wisła Płock ma dokładnie taki sam dorobek.

Wielki powrót do Górnika. Klub ogłasza transfer

W klubie mają świadomość, że o tytuł łatwo nie będzie, bo oprócz Wisły w grze są jeszcze z pewnością: Jagiellonia, Raków, Zagłębie, Cracovia, Radomiak oraz Lech Poznań. Ósmy "Kolejorz" traci bowiem ledwie cztery punkty do zespołu z Płocka. Górnik chce odpierać ataki rywali, a do tego potrzebna jest mocna defensywa.

W 18 meczach ekipa Gasparika straciła bowiem aż 24 gole. Ten stan rzecz miałby się zmienić wraz z przybyciem do klubu Pawła Bochniewicza, co właśnie zostało ogłoszone. "Paweł Bochniewicz dołącza do Górnika Zabrze na mocy transferu definitywnego. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku i zawiera opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok" - czytamy w komunikacie.

To oznacza, że do Górnika dołącza, jakby nie patrzeć, reprezentant Polski. Bochniewicz wraca do Górnika po pięciu latach. W 2020 roku odszedł z do holenderskiego Herenven, gdzie wystąpił w ponad stu meczach. Ostatnie miesiące spędził na leczeniu kontuzji zerwanego więzadła w kolanie.

