Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Jest komunikat, będzie walczył o tytuł
Górnik Zabrze w pierwszej rundzie Ekstraklasy pewnie zaskoczył samego siebie. Zespół z Zabrza do przerwy zimowej podchodził bowiem jako druga ekipa ligi z takim samym dorobkiem jak lider. Władze klubu zimą nie próżnowały. Wicelider Ekstraklasy właśnie ogłosił transfer reprezentanta Polski, który jest jednocześnie powrotem po latach.
Górnik Zabrze ma za sobą nadspodziewanie dobrą rundę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika niespodziewanie włączył się do walki o końcowy triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Po rozegraniu 18 spotkań Górnik jest mocnym kandydatem do mistrzostwa.
Ekipa z Zabrza na tym etapie sezonu zgromadziła dokładnie 30 oczek, co samo w sobie wynikiem nadzwyczajnym nie jest, bo daje średnią poniżej dwóch punktów na mecz, ale w Ekstraklasie wystarczy do walki o tytuł. W tym momencie bowiem liderująca Wisła Płock ma dokładnie taki sam dorobek.
Wielki powrót do Górnika. Klub ogłasza transfer
W klubie mają świadomość, że o tytuł łatwo nie będzie, bo oprócz Wisły w grze są jeszcze z pewnością: Jagiellonia, Raków, Zagłębie, Cracovia, Radomiak oraz Lech Poznań. Ósmy "Kolejorz" traci bowiem ledwie cztery punkty do zespołu z Płocka. Górnik chce odpierać ataki rywali, a do tego potrzebna jest mocna defensywa.
W 18 meczach ekipa Gasparika straciła bowiem aż 24 gole. Ten stan rzecz miałby się zmienić wraz z przybyciem do klubu Pawła Bochniewicza, co właśnie zostało ogłoszone. "Paweł Bochniewicz dołącza do Górnika Zabrze na mocy transferu definitywnego. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku i zawiera opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok" - czytamy w komunikacie.
To oznacza, że do Górnika dołącza, jakby nie patrzeć, reprezentant Polski. Bochniewicz wraca do Górnika po pięciu latach. W 2020 roku odszedł z do holenderskiego Herenven, gdzie wystąpił w ponad stu meczach. Ostatnie miesiące spędził na leczeniu kontuzji zerwanego więzadła w kolanie.