Reprezentant Polski w Legii Warszawa. Będzie wielki powrót po latach
Legia Warszawa w przyszłym sezonie będzie mogła cieszyć się spokojem. Ten wynika z faktu, że "Wojskowi" nie zagrają w europejskich pucharach. Dzięki temu Marek Papszun nie potrzebuje ekstremalnie szerokiej kadry. Wzmocnienia są jednak niezbędne. Od dawna mówiło się o możliwym powrocie Bartosza Bereszyńskiego do klubu. Według informacji "Sport.pl" reprezentant Polski jest blisko powrotu do Warszawy.
Legia Warszawa w drugiej części sezonu PKO BP Ekstraklasy spisywała się na tyle skutecznie, że ostatecznie podopieczni prowadzeni przez Marka Papszuna walczyli do końca o udział w europejskich pucharach. To wielki progres w stosunku do tego, co działo się kilka miesięcy spadek.
Realny był bowiem spadek Legii z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie do niego oczywiście nie doszło, ale w Europie "Wojskowi" również nie zagrają. Nie zmienia to jednak faktu, że Papszun oczekuje wzmocnień właściwie w każdej formacji. Niedawno Legia potwierdziła powrót Łukasza Zjawińskiego.
Bereszyński może wrócić. Jego umowa wygasła
Napastnik zamienił Polonię Warszawa na Legię Warszawa i po sześciu latach od odejścia wraca do klubu. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to jedyny powrót tego lata. Kolejny ma być udziałem Bartosza Bereszyńskiego, który z Legii przeniósł się do Serie A, gdzie zrobił niezłą karierę.
Jego obecna sytuacja wskazuje jednak na to, że znów będzie grał na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Więcej szczegółów przekazują dziennikarze "Sport.pl". "Jego kontrakt z drużyną prowadzoną przez Filippo Inzaghiego obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku i nie zostanie przedłużony" - czytamy.
- Prowadziłem w miarę konkretne rozmowy z Rakowem, ale tak naprawdę w letnim oknie byłbym skłonny poważnie rozważyć ofertę tylko jednego polskiego klubu: Legii Warszawa - mówił rok temu. Bereszyński w barwach Legii zagrał w 108 meczach. Strzelił jednego gola i siedem razy asystował. 59 razy wystąpił w reprezentacji Polski.