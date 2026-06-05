Reprezentant Polski w Legii Warszawa. Będzie wielki powrót po latach

Legia Warszawa w drugiej części sezonu PKO BP Ekstraklasy spisywała się na tyle skutecznie, że ostatecznie podopieczni prowadzeni przez Marka Papszuna walczyli do końca o udział w europejskich pucharach. To wielki progres w stosunku do tego, co działo się kilka miesięcy spadek.

Realny był bowiem spadek Legii z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie do niego oczywiście nie doszło, ale w Europie "Wojskowi" również nie zagrają. Nie zmienia to jednak faktu, że Papszun oczekuje wzmocnień właściwie w każdej formacji. Niedawno Legia potwierdziła powrót Łukasza Zjawińskiego.

Bereszyński może wrócić. Jego umowa wygasła

Napastnik zamienił Polonię Warszawa na Legię Warszawa i po sześciu latach od odejścia wraca do klubu. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to jedyny powrót tego lata. Kolejny ma być udziałem Bartosza Bereszyńskiego, który z Legii przeniósł się do Serie A, gdzie zrobił niezłą karierę.

Jego obecna sytuacja wskazuje jednak na to, że znów będzie grał na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Więcej szczegółów przekazują dziennikarze "Sport.pl". "Jego kontrakt z drużyną prowadzoną przez Filippo Inzaghiego obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku i nie zostanie przedłużony" - czytamy.

- Prowadziłem w miarę konkretne rozmowy z Rakowem, ale tak naprawdę w letnim oknie byłbym skłonny poważnie rozważyć ofertę tylko jednego polskiego klubu: Legii Warszawa - mówił rok temu. Bereszyński w barwach Legii zagrał w 108 meczach. Strzelił jednego gola i siedem razy asystował. 59 razy wystąpił w reprezentacji Polski.

Carlitos i Josue w barwach Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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