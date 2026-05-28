Reprezentant Polski ogłosił ws. gry dla Wieczystej. Ostateczna decyzja

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wieczysta Kraków już w czwartek rozpocznie kolejny etap walki o historyczny awans do Ekstraklasy. Krakowianie w pierwszym boju podejmą Polonię Warszawa. Tuż przed tym pojedynkiem jasną deklarację o swojej przyszłości złożył Jacek Góralski. Były reprezentant Polski w rozmowie z "WP SportoweFakty" ogłosił odejście z klubu.

Michał Pazdan, Jacek Góralski i trzeci piłkarz Wieczystej w żółtych koszulkach po awansie drużyny.
Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze EkstraklasyPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Wieczysta Kraków w zasadzie od początku tego sezonu jest na ustach kibiców. Absolutny beniaminek na szczeblu Betclic 1. Ligi zanotował bardzo solidny start sezonu, dołączając tym samym do grona pretendentów w walce o Ekstraklasę. Pomimo przyzwoitych rezultatów wewnątrz klubu dochodziło do sporych zawirowań.

Po lekkiej zadyszce z posadą trenera pożegnał się Przemysław Cecherz. Właściciel klubu postawił na Gino Lettieriego, co finalnie zakończyło się katastrofą. Włoch został zwolniony po zaledwie trzech meczach, a drużynę do końca sezonu przejął doświadczony Kazimierz Moskal.

Wieczysta sezon zakończyła na trzeciej pozycji w tabeli, co daje prawo gry w barażach o Ekstraklasę. Już w czwartek Krakowianie zmierzą się w półfinale z Polonią Warszawa. Triumfator tej potyczki w niedzielnym finale zagra z ŁKS-em Łódź lub Chrobrym Głogów.

Zobacz również:

Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy, czy zagra w niej także Wieczysta?
I Liga

Wieczysta walczy o Ekstraklasę, ale czy w niej zagra? "Prezes na pewno dotrzyma słowa"

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Koniec przygody reprezentanta Polski z Wieczystą. Padła ostateczna deklaracja

W tle wyników sportowych cały czas pozostaje kwestia przyszłości Wieczystej. Spekulacje zaczęły się od doniesień medialnych ws. zainwestowania Wojciecha Kwietnia w Wisłę Kraków. Ten ruch miałby spowodować relegację Wieczystej do IV ligi. I to bez względu na wynik sportowy. Aktualnie temat ucichł, niewykluczone więc, że do wyczekiwanego wejścia Kwietnia w Wisłę nic finalnie nie wyjdzie.

Na ten moment jednak nie pojawił się żaden oficjalny komunikat. Jak na łamach TVP Sport opowiadał Michał Pazdan, sytuacja wywiera spory wpływ na szatnię Wieczystej. Dotyczy to zwłaszcza zagranicznych zawodników, niepewnych swojej przyszłości. - Zagraniczni piłkarze pytają się mnie, co się dzieje, ja im coś odpowiadam, a za kilka dni wszystko zmienia się o 180 stopni - opowiadał były reprezentant Polski.

W dniu starcia w ramach półfinału baraży o Ekstraklasę ostatecznie o swojej przyszłości w klubie zakomunikował Jacek Góralski. 21-krotny reprezentant Polski w rozmowie z "WP SportoweFakty" ogłosił swoje odejście z Wieczystej.

- Już w styczniu wiedziałem, że odchodzę. Moja przygoda z Wieczystą dobiegła końca. Chciałbym bardzo podziękować ludziom z klubu za te kilka sezonów, za świetną przygodę, a w szczególności prezesowi Wojciechowi Kwietniowi, bo to złoty człowiek. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Na pewno dobrze mi w Krakowie, mam w tym mieście poukładane życie rodzinne i bardzo to sobie cenię - zadeklarował Jacek Góralski.

Odejście Góralskiego nie jest wiadomością, która mocno zaskoczy kibiców Wieczystej. 33-letni pomocnik już zimą został umieszczony przez klub na liście transferowej. Od tego czasu były kadrowicz nie zagrał w żadnym spotkaniu ligowym pierwszego zespołu Wieczystej.

O finał baraży o Ekstraklasę Wieczysta zagra w Krakowie z Polonią Warszawa. Mecz odbędzie się w czwartek 28 marca o godz. 20:30. Relacja tekstowa z tego spotkania dostępna będzie w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Hansi Flick
La Liga

Szaleństwo w Barcelonie. Hitowy transfer, a to nie koniec. Nie dają za wygraną

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarze dwóch drużyn podczas meczu piłki nożnej na stadionie, jeden zawodnik w czerwonej koszulce, pozostali w żółto-czarnych strojach na tle licznie zgromadzonej publiczności.
Wieczysta Kraków jest o krok od zatrudnienia nowego trenera. To były szkoleniowiec Wisły KrakówPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Jacek Góralski swego czasu całkiem regularnie występował w reprezentacji Polski. Ostatnio jednak ma problem zarówno z przedarciem się do kadry, jak i z grą w piłce klubowej... Czy jego los odmieni się po możliwy powrocie na rodzime boiska?
Jacek Góralski swego czasu całkiem regularnie występował w reprezentacji Polski. Ostatnio jednak ma problem zarówno z przedarciem się do kadry, jak i z grą w piłce klubowej... Czy jego los odmieni się po możliwy powrocie na rodzime boiska? AFP / Robert ATANASOVSKIAFP
Jacek Góralski
Jacek GóralskiNATALIA DOBRYSZCYCKA / AFPAFP


Tomasz Hajto: Bierzesz grabki i idziesz walczyć z dużym dinozaurem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja