Reprezentant Polski może wrócić do Ekstraklasy. Są konkrety, klub już działa

Osoby, które bacznie śledzą PKO BP Ekstraklasę już po tytule mogły skojarzyć, że chodzi o Motor Lublin. Ekipa ta ma na nadchodzący sezon znacznie większe ambicje niż zajęcie miejsca w dolnej połowie tabeli. I najwidoczniej Zbigniew Jakubas nie ma zamiaru oszczędzać na transferach. Sam Bartosz Bereszyński niedawno sygnalizował potencjalny transfer do ojczyzny. Od opuszczenia przez niego Legii Warszawa minęło ponad dziewięć lat.

"Będziemy decydować wraz z moją rodziną, bo to już jest ten etap mojego życia, że nie mogę patrzeć tylko na siebie, tylko też muszę patrzeć na dobro i szczęście mojej rodziny, bo to jest dla mnie zawsze priorytet" - mówił dla Przeglądu Sportowego Onet. "Można powiedzieć, że mam bezpośredni kontakt z jednym czy dwoma właścicielami klubów, więc ten kontakt jest bezpośredni" - dodał. Niewykluczone więc, że miał na myśli Zbigniewa Jakubasa.

Bartosz Bereszyński może trafić do Lublina. To byłby hit PKO BP Ekstraklasy

Właściciel lubelskiej ekipy ma także na oku inne znane nazwisko w kraju nad Wisłą. To Luqinhas, którego trzeba będzie jednak wykupić z Radomiaka. Cena? Autor materiału informuje, iż ekipa z Mazowsza może otrzymać za Brazylijczyka nawet pół miliona euro. Dwunasta siła niedawno zakończonego sezonu PKO BP Ekstraklasy przechodzi tym samym sporą rewolucję. Drużynę opuściło aż dwunastu piłkarzy oraz trener. Trzeba przyznać, że potencjalne nabytki robią wrażenie.

Mocno przemeblowaną ekipę poprowadzi Mariusz Misiura, czyli poprzedni opiekun Wisły Płock. Na papierze zmiany wyglądają obiecująco, lecz czy one wypalą przekonamy się dopiero za kilka tygodni. Kibice obecnie muszą trzymać kciuki za pomyślne zakończenie negocjacji z Bartoszem Bereszyńskim. Sprowadzenie go do Lublina byłoby z miejsca hitem transferowym PKO BP Ekstraklasy.

Bartosz Bereszyński (z prawej) Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER East News

Bartosz Bereszyński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Bereszyński ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP





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